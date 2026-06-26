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국민의힘 정점식 “정부, 명·청대전 승리 위해 보완수사권 포기했나”

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본문 요약

정점식 국민의힘 원내대표가 26일 김민석 국무총리가 전날 보완수사권 폐지를 정부 최종 입장으로 하되 정부안은 국회에 제출하지 않겠다고 발표한 것과 관련해 "다가오는 더불어민주당 전당대회에서 '명·청대전' 승리를 위해 보완수사권을 포기하기로 한 것"이라고 비판했다.

정 원내대표는 "이재명 대통령도 보완수사권의 부분적 존치 필요성을 역설한 바 있다"며 "이재명 정권은 국정 운영보다 명·청대전, 당권 투쟁이 더 중요하다는 것"이라 말했다.

정 원내대표는 "보완수사권 전면 폐지는 정치적 구호에 불과하며 폐지에 따른 세밀한 보완 입법과 시행령을 마련하지 않으면 졸속 입법이 될 것"이라며 "정부가 그 역할을 포기했으니 국회 법사위에서 새롭게 짜야 하는데 그 역할을 더불어민주당 법사위 강경파들에게 맡겨도 되겠나"라고 말했다.

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국민의힘 정점식 “정부, 명·청대전 승리 위해 보완수사권 포기했나”

입력 2026.06.26 11:11

  • 이예슬 기자

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정점식 국민의힘 원내대표(왼쪽에서 두번째)가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정점식 국민의힘 원내대표(왼쪽에서 두번째)가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정점식 국민의힘 원내대표가 26일 김민석 국무총리가 전날 보완수사권 폐지를 정부 최종 입장으로 하되 정부안은 국회에 제출하지 않겠다고 발표한 것과 관련해 “다가오는 더불어민주당 전당대회에서 ‘명·청대전’ 승리를 위해 보완수사권을 포기하기로 한 것”이라고 비판했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “보완수사권이라는 핵심 국정 아젠다(의제)에 대해 정부안을 국회에 제출하지 않겠다는 것은 정부 스스로 국정에 대한 책임을 포기한 것”이라며 이같이 말했다.

정 원내대표는 “이재명 대통령도 보완수사권의 부분적 존치 필요성을 역설한 바 있다”며 “이재명 정권은 국정 운영보다 명·청대전, 당권 투쟁이 더 중요하다는 것”이라 말했다.

정 원내대표는 “보완수사권 전면 폐지는 정치적 구호에 불과하며 폐지에 따른 세밀한 보완 입법과 시행령을 마련하지 않으면 졸속 입법이 될 것”이라며 “정부가 그 역할을 포기했으니 국회 법사위에서 새롭게 짜야 하는데 그 역할을 더불어민주당 법사위 강경파들에게 맡겨도 되겠나”라고 말했다.

그는 “국민의힘이 법사위원장직을 가져와야 할 이유가 한층 더 커진 것”이라며 “야당 법사위원장이라는 제어장치가 없으면 민주당 법사위 강경파 의원들은 졸속 입법으로 민생범죄 수사 기능을 불가역적으로 망가뜨릴 것”이라고 말했다.

정 원내대표는 “민주당은 오늘 정오까지 상임위 명단을 제출하지 않으면 18개 상임위원장을 모두 가져 가겠다고 겁박하고 있으나 국민의힘은 독재 정권다운 협박에 눈 하나 깜짝하지 않을 것”이라며 “민주당은 협박 정치를 중단하고 제대로 된 협상안을 가져와서 진정성 있는 협상에 임해줄 것을 제안한다”고 했다.

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