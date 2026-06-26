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패러글라이딩·항공기 사고 대비···경북소방, 아보리스트 양성

입력 2026.06.26 11:14

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경북소방본부 소속 구조대원이 강원도 산림조합중앙회 강릉교육원에서 나무 위 고립자 구조를 위한 아보리스트 전문교육을 받고 있다. 경북소방본부 제공

경북소방본부 소속 구조대원이 강원도 산림조합중앙회 강릉교육원에서 나무 위 고립자 구조를 위한 아보리스트 전문교육을 받고 있다. 경북소방본부 제공

경북소방본부는 구조대원들을 대상으로 강원도 산림조합중앙회 강릉교육원에서 2주간 아보리스트 전문교육을 실시한다고 26일 밝혔다.

아보리스트는 나무에 오르거나 높은 곳에서 작업하며 수목 관리와 구조 활동을 하는 전문기술 인력을 말한다. 최근 패러글라이딩 추락사고나 산악사고, 항공기 사고 등으로 구조 대상자가 나무 위에 고립되는 사례가 발생하면서 소방 구조 분야에서도 필요성이 커지고 있다.

지난 2월 영주에서 전투기 추락사고가 발생했을 당시 비상탈출한 조종사가 약 20m 높이의 나무에 고립됐다. 당시 출동한 구조대는 아보리스트 장비와 전문 로프 구조기술을 활용해 조종사를 안전하게 구조했다.

이번 교육에는 경북지역 구조대원 44명이 참여한다. 교육은 로프와 클라이밍 기술, 공중구조, 체인톱 운용과 유지관리, 수목 제거와 리깅, 가지치기와 벌목 기술 등으로 구성됐다. 이론과 실습을 함께 진행해 실제 재난현장에서 활용할 수 있는 구조 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

교육을 마친 구조대원들은 산악지역과 패러글라이딩 사고 현장, 태풍·강풍 피해지역, 항공기 추락사고 현장 등에서 나무 위 고립자 구조와 위험 수목 제거 임무를 맡게 된다.

박성열 경북소방본부장은 “재난현장의 구조 환경은 갈수록 다양하고 복잡해지고 있다”며 “현장 중심의 전문교육을 확대해 어떤 재난 상황에서도 지역민의 생명을 지킬 수 있도록 구조 역량을 강화하겠다”고 말했다.

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