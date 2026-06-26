낙동강 녹조독소 민관 공동조사 착수…주민 콧속도 조사

정부가 시민사회와 함께 낙동강 조류독소(녹조독소) 공동조사에 착수했다.

기후에너지환경부는 낙동강네트워크, 환경운동연합 등 시민사회와 협력해 지난해에 이어 올해도 낙동강 녹조 발생 지점에서 조류독소 공동조사를 수행한다고 26일 밝혔다.

올해는 지난해보다 조사 규모를 확대하고 주민 비강(콧속) 내 조사를 새롭게 추가했다. 원수(물) 조사는 지난해 5개 지점에서 4회씩 실시했지만, 올해는 10개 지점에서 16회씩 모두 160차례 진행한다.

10개 조사 지점은 상주 경천대와 낙단보, 대구 강정고령보, 화원유원지, 국가산단취수장, 합천창녕보, 남지철교, 본포수변생태공원, 대동선착장, 부산 삼락 등이다.

공기 중 조사는 지난해 5개 지점 4회에서 올해 5개 지점 8회, 총 40회로 늘렸다. 새로 추가된 주민 비강 조사는 5개 지점에서 주민 120명을 대상으로 3차례씩 총 360회의 조사가 이뤄질 예정이다.

조사는 국립환경과학원과 경북대학교 산학협력단이 공동으로 수행한다. 두 기관은 같은 지점에서 동일한 방법으로 조사에 참여한다.

이번 녹조독소 공동조사는 녹조 발생 우려가 큰 7~8월을 포함해 진행된다. 시료 분석은 올해 안에 마무리하고, 조사결과는 공동 검토 후 공개할 방침이다.