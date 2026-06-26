“‘계엄은 위헌’ 자막 삭제하라” 이은우 전 원장, 직권남용 유죄…“불법계엄 옹호 내용만 방송”

당일 ‘계엄은 위헌’ 자막 삭제 지시 1심 유죄…“비판 내용 없이 담화문만 송출”

법원이 12·3 불법계엄의 위헌·위법성을 지적하는 정치인들 발언을 다룬 방송 자막을 삭제하도록 지시한 혐의로 기소된 이은우 전 한국정책방송원(KTV) 원장에 대해 징역형 집행유예를 선고했다.

서울중앙지법 형사합의23부(재판장 오세용)는 26일 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 이 전 원장에 대해 징역 1년·집행유예 2년을 선고했다. 앞선 결심공판에서 검찰은 징역 5년을 구형했다.

이 전 원장은 12·3 불법계엄 선포 당시 ‘계엄이 불법·위헌이다’라는 정치인들의 발언을 다룬 방송 자막을 삭제하라고 지시한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이 전 원장은 자막 송출을 담당한 실무자들에게 “대통령에게 불리한 내용은 넣지 말아라. 용산에서 가만히 있겠느냐”며 “대통령 얘기, 포고령 같은 것만 팩트 위주로 넣으라”는 등 발언을 한 것으로 조사됐다.

이날 1심 법원은 이 전 원장의 공소사실을 모두 유죄로 인정했다. 재판부는 “피고인은 12·3 비상계엄 선포에 대해 반대하거나 위헌 위법성을 지적하는 국회의장, 여야 당대표의 입장이 포함된 자막들만 선별해 삭제하라고 지시했다”며 “결국 뉴스에는 계엄의 정당성을 옹호하는 자막만 남은 편파보도 행위”라고 판단했다.

재판부는 ‘KTV는 정부 정책을 홍보하는 기관이고, 권력 비판이 우선인 일반 언론사와 차이가 있다’는 이 전 원장 측 주장도 받아들이지 않았다

재판부는 “설령 다른 언론사와 구별되는 특수성이 있다고 하더라도 비상계엄과 같은 예외적 상황에서는 국민의 알권리를 최우선으로 보장할 필요성이 높다”며 “다른 언론사들이 비상계엄의 위법성과 국회 봉쇄 상황 등에 관한 비판적 보도를 실시간으로 쏟아내고 있었는데도 KTV는 비상계엄 선포 담화문만 반복적으로 송출했다”고 지적했다. 이어 “비상계엄의 위헌성을 보도하지 않는 게 제대로 된 정책 홍보라고 볼 수 있는지 의문”이라고도 했다.

재판부는 이 전 원장이 계엄 선포 이후로도 ‘윤석열 탄핵소추안 제출’ ‘윤석열 내란 피의자 입건’ 등 자막도 삭제하라고 지시했던 점을 언급하며 “피고인은 보도의 공정성, 객관성이라는 본연의 임무 수행보다 오로지 윤석열 전 대통령에게 불리한 내용을 넣지 않으려는 의도를 실현하려 한 게 아닌지 상당한 의심이 든다”며 “이는 공무원으로서 준수해야 할 성실 의무를 위반한 것”이라고 했다.

다만 재판부는 이 전 원장이 평소에도 ‘정치적으로 논쟁적인 내용은 배제하라’는 방침에 따라 방송을 운영해온 점, KTV의 평소 시청률 등을 고려하면 국민의 알권리 침해 정도가 크지 않은 점 등을 양형에 반영했다고 밝혔다.