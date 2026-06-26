장동혁 “징계 요청에 답하겠다…명분 없는 지도부 흔들기 반드시 정리해야”

장동혁 국민의힘 대표가 26일 “지방선거 이후로 미뤄왔던 징계 요청들에 대해서 답을 할 때가 됐다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 매일신문 유튜브 채널에 출연해 “지방선거 과정에서 여러 당내 문제가 발생했고 해당행위 논란들이 많았다. 그 부분에 대해 강력한 조치가 필요하다고 했지만 일관되게 지방선거 전까지는 어떤 징계 조치도 하지 않았다”며 “어떤 결론이든 (징계 요청에 대해) 답을 할 때가 됐다고 생각한다”고 말했다.

앞서 장 대표는 지난 24일 병원에서 퇴원한 후 기자회견을 통해 ‘당의 기강을 잡겠다’고 언급한 바 있으나 지난 지방선거 이후 직접 징계를 언급한 것은 처음이다. 앞서 배현진·박정훈 의원 등에 대한 당원들의 징계요청서는 지난 9일, 우재준 최고위원에 대해선 16일, 대안과미래 소속 의원들에 대해선 19일 징계요청서가 접수된 바 있다.

장 대표는 “때만 되면 지도부에 대한 사퇴를 요구하고 계속 지도부를 흔들면서 정작 지금 참정권 수호나 특검, 상임위 배분 등 당이 해야 할 일에 전혀 에너지를 쏟지 못하는 상황이 반복되고 있다”며 “아무 때나 특별한 명분도 없이 지도부를 흔드는 것이 마치 쇄신·혁신인 것처럼 이야기하는 것에 대해 바로잡아줘야 한다”고 말했다.

장 대표는 “본인들은 지도부에 대해 근거 없는 비판을 수시로 쏟아내면서 본인들의 비판이 잘못됐다는 한마디만 들으면 그 말을 한 사람을 교체해라, 경질하라고 한다”고 말했다. 이는 앞서 대안과미래가 박준태 비서실장에 대한 경질을 요구한 것을 겨냥한 것으로 보인다. 앞서 박 비서실장은 장 대표의 거취 표명을 요구해 온 대안과미래를 겨냥해 “대안 없이 장 대표의 사퇴를 주장한다”며 해체해야 한다고 주장했고, 대안과미래는 박 대표를 경질하라며 했다.

장 대표는 지난 6·3 지방선거에서 친한동훈계 의원들이 한동훈 무소속 후보를 지원한 것과 관련해서는 “이미 (한 후보를 지원한 의원들에 대해) 징계 요청이 들어와 있기 때문에 모든 사안에 대해 전반적으로 검토할 필요가 있다”고 말했다.

지도부 총사퇴를 요구한 최고위원들에 대해서는 “당원들의 뜻과 다르게 사퇴를 요구한다면 분명한 명분이 있어야 한다”며 “거의 5일 장마다 오는 약장수처럼 당대표의 사퇴를 요구한다. 지도부의 책임이 있다면 본인부터 명확한 거취 표명을 하는 게 필요하다”고 말했다.