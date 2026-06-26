‘지각 장마’보다 먼저 찾아오는 곰팡이, 지금 해야 하는 것은?

곰팡이는 청소의 문제가 아니라 습기 관리의 문제

장마전선의 북상이 늦어지면서 올해는 7월에 장마가 시작될 가능성이 제기되고 있다. 습기로 가득한 나날이 이어지면 집안 곳곳에 불청객이 나타난다. 욕실 타일 줄눈이 검게 변하고, 창틀에는 정체를 알 수 없는 얼룩이 생긴다. 세탁실에 오래 둔 수건에서는 퀴퀴한 냄새가 나기도 한다. 많은 사람들은 이때 곰팡이 제거제부터 찾는다. 하지만 전문가들은 곰팡이가 생긴 뒤 청소하는 것보다 애초에 생기지 않도록 환경을 관리하는 것이 훨씬 중요하다고 강조한다.

지금 급한 것은 청소보다 습기 제거

흔히 곰팡이는 청소하지 않아서 생긴다고 생각하기 쉽다. 물론 오염물질도 영향을 미치지만, 전문가들은 곰팡이 발생의 가장 큰 원인으로 ‘습기’를 꼽는다. 욕실의 수증기, 젖은 수건, 실내 건조 중인 빨래, 결로가 생기는 창문 등은 모두 곰팡이가 좋아하는 환경을 만드는 데 일조한다.

특히 여름철에는 실내 습도가 높아지면서 욕실, 세탁실, 창틀, 드레스룸 같은 공간에서 곰팡이가 빠르게 번식할 수 있다.

의외로 많은 사람이 샤워를 마친 뒤 욕실 문을 닫아둔다. 욕실 안에 갇힌 수증기는 곰팡이에게는 최고의 선물과 같다. 전문가들은 샤워 후 욕실 문을 열어두고 환풍기를 최소 20분 정도 더 가동할 것을 권한다. 창문이 있는 욕실이라면 환기를 시키는 것이 좋은 방법이다. 욕실은 매일 물을 사용하는 공간인 만큼, 한 번의 환기 습관이 곰팡이 발생 여부를 크게 좌우할 수 있다.

실내 습도는 50% 이하로

곰팡이는 습한 환경을 좋아한다. 전문가들은 실내 습도가 50%를 넘기기 시작하면 곰팡이가 번식하기 쉬워진다고 전한다. 장마철에는 실내 습도가 70~80%까지 치솟는 경우도 적지 않다. 이때는 제습기나 에어컨의 제습 기능을 적극 활용하는 것이 도움이 된다. 옷으로 가득한 드레스룸이나 붙박이장, 세탁실, 베란다, 지하 공간에는 습도계를 두는 것만으로도 집안 상태를 쉽게 파악할 수 있다.

운동을 마친 뒤 땀에 젖은 옷을 빨래 바구니에 며칠씩 넣어두거나, 젖은 수건을 욕실에 뭉쳐두는 경우가 있다. 이 역시 곰팡이가 생기기 좋은 환경이다. 젖은 섬유 제품은 가능한 한 빨리 건조시키거나 세탁하는 것이 중요하다. 특히 수건에서 나는 퀴퀴한 냄새는 단순한 냄새 문제가 아니라 곰팡이나 세균 번식의 신호일 수 있다.

욕실 청소를 자주 하지 못하는 사람이라면 딱 30초 투자로 곰팡이를 줄일 수 있다. 샤워를 마친 뒤 샤워부스의 유리문이나 타일 벽, 욕조 표면의 물기를 스퀴지(물기 제거기)나 마른 수건으로 가볍게 제거하는 것이다. 금방 끝나는 작업이지만 효과는 의외로 크다. 곰팡이는 물기가 오래 남아 있는 곳을 좋아하기 때문에 표면을 빨리 건조시키는 것만으로도 발생 가능성을 크게 줄일 수 있다.

작은 누수도 방치하면 안 된다

곰팡이는 생각보다 작은 습기에도 반응한다. 싱크대 아래 배관, 세탁기 급수 호스, 변기 주변, 창틀 틈새 등에서 발생하는 미세한 누수도 시간이 지나면 곰팡이의 서식지가 될 수 있다. 곰팡이가 반복적으로 생기는 장소가 있다면 청소보다 먼저 누수 여부를 확인해보는 것이 좋다.

습도가 높은 계절에는 곰팡이도 더 빨리 자란다. 욕실 줄눈, 샤워 커튼, 창틀, 세탁기 고무 패킹 같은 곳은 평소보다 조금 더 자주 점검하고 청소해야 한다. 눈에 보이는 검은 점이 생긴 뒤 대응하는 것보다, 생기기 전에 관리하는 편이 훨씬 쉽고 비용도 적게 든다.