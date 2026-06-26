고민정 “계파 적통? 하늘에 계신 분들이 인정 안할 것”…정청래 ‘친노·친문’ 구애 비판

고민정 더불어민주당 의원이 26일 정청래 전 대표를 겨냥해 “어떤 계파에 서 있었다고 그 사람이 적통인가”라고 말했다.

고 의원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 ‘정 전 대표가 친노·친문의 적통임을 강조하고 있다’는 질문에 “하늘에 계신 그분들께서 그런 것들을 인정하실까”라고 답했다. 문재인 청와대 대변인을 지낸 고 의원은 당내 대표적인 친문(친문재인)계 재선 의원으로 분류된다.

그는 “자꾸 뭔가를 얘기하시면 그게 읽혀지길 바라는 마음에서 강조하는 것”이라며 “예를 들어 문재인 전 대통령은 ‘나는 노무현의 사람’이라고 얘기했나. 다 그렇게 알고 있기 때문에 굳이 하지 않았다”고 말했다.

고 의원은 “약한 분들을 위한 정치를 하는 게 민주당의 적통”이라며 “민주당의 적통에 대한 싸움을 할 거면 누가 더 민주당스러운 정책과 방법으로 당을 이끌어 갈 것인지를 얘기할 수 있어야 한다”고 했다.

정 전 대표는 지난 24일 당대표 사퇴를 선언하면서 “김대중 대통령은 제 정신적 지주” “나는 노사모” “문재인 대표 때 최고위원”이라고 말하며 민주당 출신 전직 대통령과의 인연을 강조했다. 이를 두고 이재명 대통령의 중도 확장 노선에 불만이 있는 민주당 전통 지지층 표심에 공략하는 것이라는 해석이 나왔다.

고 의원은 정 전 대표가 사퇴 후 첫 일정으로 문 전 대통령을 예방한 데 대해서도 우회적으로 불쾌감을 드러냈다. 그는 “의도가 읽히면 감동이 없다”며 “대부분의 국민들이 보는 시선이나 당원들이 보는 시선은 저와 비슷할 것”이라고 말했다. ‘문 전 대통령의 참모라면 어떻게 조언하겠느냐’는 질문에는 “안 만나는 것이 맞다”며 “지금 당권 경쟁이 이렇게 치열해져 있는 상황에서 누구는 만나고 누구는 안 만나고가 또 논란이 될 수밖에 없다”고 했다.

고 의원은 정 전 대표의 당원주권주의 주장에 대해서도 “저는 그 말이 참 슬프다”며 “민주당은 국민 모두의 정당이어야 한다. 그렇게 되기를 소망한다”고 말했다. 그러면서 “100%를 다 채워갈 수 없으니 60%, 70%라도 더 만들기 위해 치열하게 경쟁하는 것”이라고 말했다.

고 의원은 “코스피 9000 뒤에서 상대적 박탈감을 느끼고 있는 사람들을 살리자고 서로 경쟁을 해도 시원치 않을 판”이라며 “국민들이 지금 민주당의 싸움에 인상을 쓰는 이유가 바로 그 지점에 있다”고 했다.

고 의원은 오는 8월17일 전당대회 당대표 출마 여부에 대해 “고민하고 있다”고 말했다. 고 의원은 “지방선거를 통해 국민들이 아주 냉엄한 평가를 내리셨는데, 그 평가를 우리가 놓치는 순간 정말 나락으로 떨어질 것”이라며 “이런 부분에 대해서 가장 민감하고 가장 빠르게 대응하는 사람은 이재명 대통령”이라고 말했다.