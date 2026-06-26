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고민정 “계파 적통? 하늘에 계신 분들이 인정 안할 것”…정청래 ‘친노·친문’ 구애 비판

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고민정 더불어민주당 의원이 26일 정청래 전 대표를 겨냥해 "어떤 계파에 서 있었다고 그 사람이 적통인가"라고 말했다.

고 의원은 오는 8월17일 전당대회 당대표 출마 여부에 대해 "고민하고 있다"고 말했다.

고 의원은 "지방선거를 통해 국민들이 아주 냉엄한 평가를 내리셨는데, 그 평가를 우리가 놓치는 순간 정말 나락으로 떨어질 것"이라며 "이런 부분에 대해서 가장 민감하고 가장 빠르게 대응하는 사람은 이재명 대통령"이라고 말했다.

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고민정 “계파 적통? 하늘에 계신 분들이 인정 안할 것”…정청래 ‘친노·친문’ 구애 비판

입력 2026.06.26 12:58

  • 심윤지 기자

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고민정 더불어민주당 의원이 지난 5월20일 국회 소통관에서 GTX 삼성역 공사 현장 철근 누락 은폐 증거 확보 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

고민정 더불어민주당 의원이 지난 5월20일 국회 소통관에서 GTX 삼성역 공사 현장 철근 누락 은폐 증거 확보 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

고민정 더불어민주당 의원이 26일 정청래 전 대표를 겨냥해 “어떤 계파에 서 있었다고 그 사람이 적통인가”라고 말했다.

고 의원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 ‘정 전 대표가 친노·친문의 적통임을 강조하고 있다’는 질문에 “하늘에 계신 그분들께서 그런 것들을 인정하실까”라고 답했다. 문재인 청와대 대변인을 지낸 고 의원은 당내 대표적인 친문(친문재인)계 재선 의원으로 분류된다.

그는 “자꾸 뭔가를 얘기하시면 그게 읽혀지길 바라는 마음에서 강조하는 것”이라며 “예를 들어 문재인 전 대통령은 ‘나는 노무현의 사람’이라고 얘기했나. 다 그렇게 알고 있기 때문에 굳이 하지 않았다”고 말했다.

고 의원은 “약한 분들을 위한 정치를 하는 게 민주당의 적통”이라며 “민주당의 적통에 대한 싸움을 할 거면 누가 더 민주당스러운 정책과 방법으로 당을 이끌어 갈 것인지를 얘기할 수 있어야 한다”고 했다.

정 전 대표는 지난 24일 당대표 사퇴를 선언하면서 “김대중 대통령은 제 정신적 지주” “나는 노사모” “문재인 대표 때 최고위원”이라고 말하며 민주당 출신 전직 대통령과의 인연을 강조했다. 이를 두고 이재명 대통령의 중도 확장 노선에 불만이 있는 민주당 전통 지지층 표심에 공략하는 것이라는 해석이 나왔다.

고 의원은 정 전 대표가 사퇴 후 첫 일정으로 문 전 대통령을 예방한 데 대해서도 우회적으로 불쾌감을 드러냈다. 그는 “의도가 읽히면 감동이 없다”며 “대부분의 국민들이 보는 시선이나 당원들이 보는 시선은 저와 비슷할 것”이라고 말했다. ‘문 전 대통령의 참모라면 어떻게 조언하겠느냐’는 질문에는 “안 만나는 것이 맞다”며 “지금 당권 경쟁이 이렇게 치열해져 있는 상황에서 누구는 만나고 누구는 안 만나고가 또 논란이 될 수밖에 없다”고 했다.

고 의원은 정 전 대표의 당원주권주의 주장에 대해서도 “저는 그 말이 참 슬프다”며 “민주당은 국민 모두의 정당이어야 한다. 그렇게 되기를 소망한다”고 말했다. 그러면서 “100%를 다 채워갈 수 없으니 60%, 70%라도 더 만들기 위해 치열하게 경쟁하는 것”이라고 말했다.

고 의원은 “코스피 9000 뒤에서 상대적 박탈감을 느끼고 있는 사람들을 살리자고 서로 경쟁을 해도 시원치 않을 판”이라며 “국민들이 지금 민주당의 싸움에 인상을 쓰는 이유가 바로 그 지점에 있다”고 했다.

고 의원은 오는 8월17일 전당대회 당대표 출마 여부에 대해 “고민하고 있다”고 말했다. 고 의원은 “지방선거를 통해 국민들이 아주 냉엄한 평가를 내리셨는데, 그 평가를 우리가 놓치는 순간 정말 나락으로 떨어질 것”이라며 “이런 부분에 대해서 가장 민감하고 가장 빠르게 대응하는 사람은 이재명 대통령”이라고 말했다.

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