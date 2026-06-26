“혁명수비대가 호르무즈 해협서 화물선 드론 타격”···미·이란 합의 흔들려도 ‘속수무책’?

이란이 종전 양해각서(MOU) 체결 후 미국과 본 협상을 진행 중인 가운데 이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 화물선을 드론으로 타격한 것으로 확인됐다는 보도가 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)와 월스트리트저널(WSJ)는 25일(현지시간) 복수의 관계자를 통해 확인된 내용이라며 이같이 보도했다. 피격 선박은 대만 에버그린사 소속 에버 러블리호로, 싱가포르 선적의 컨테이너선이다.

WSJ에 따르면, 이 선박을 공격한 드론은 선박 서쪽 측면을 타격해 선교(브리지)를 손상시켰으며 인명 피해는 없었다. 영국 해군이 운영하는 해상무역운항기구(UKMTO)도 이날 화물선이 미상 발사체에 피격돼 선교가 파손됐다고 밝혔다.

이번 공격으로 국제해사기구(IMO)는 페르시아만에 발이 묶인 선박 수백 척과 선원 1만1000명을 호르무즈 해협 밖으로 대피시키는 작전을 잠정 중단했다. IMO의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 “피격 선박은 IMO 대피 틀에 따라 이동 중인 선박이 아니었다”면서도 “안전 보장이 유지되고 있는지 재확인하기 위해 작전을 중단했다”고 설명했다.

에버 러블리호는 100일 이상 페르시아만에 갇혀 있다가 이날 오전 이라크 움카스르에서 화물을 싣고 싱가포르로 출항했다. WSJ에 따르면 이 선박은 IMO가 지정한 오만 해안선 항로를 따라 이동하고 있었으며, 이란 해군의 무선 경고는 없었다고 인근 선박 선원들이 전했다.

오만이 제공한 대체 항로를 둘러싼 갈등이 공격 원인으로 꼽힌다. 미군은 지난 5월부터 오만 해안선을 따르는 남측 루트로 선박 통항을 지원해왔으며, 이 경로로 500척 이상, 원유 2억5000만 배럴이 이동했다. 이란은 이 항로가 자국 해협 통제권을 침해했다고 반발해왔다. IRGC 해군은 이날 오전 타스님통신을 통해 “이 항로는 받아들일 수 없으며 극히 위험하다”며 “지정된 항로 외 모든 이동을 엄격히 자제하라”고 경고했다. 공격 당일 이란 측이 이미 두 차례 경고를 발령한 상황이었다.

WSJ은 이란이 호르무즈 해협 통행 수수료 부과 방침과 관련해 튀르키예가 다르다넬스 해협 통과 선박에 서비스 요금을 부과한 사례를 참고하는 것으로 알려졌다고 전했다. 이란 측 관리는 NYT에 “이란이 해협에 대한 통제권을 유지하겠다는 입장에서 오만의 대체 항로를 용인하지 않을 것”이라고 밝혔다.

미·이란 핵합의 협상이 진행 중인 상황에서 군사 행동은 협상 자체를 무너뜨릴 수 있어 실질적인 대응에 나서기는 어렵다는 관측이 나온다. NYT는 미국의 무기 재고 부족도 대응을 제약하는 요인이라고 짚었다. 미국 정부가 이란의 수수료 부과 방침에 반발하면서도 실질적 억지 수단을 제시하지 못한 점도 이를 방증한다고 분석했다.

전문가들은 이번 공격이 미·이란 합의의 근본적인 허점을 드러낸다고 지적했다. 세계 최대 해운협회 BIMCO의 야콥 라르센 최고보안책임자는 NYT에 “현 미·이란 합의가 해협 통항 재개에 충분히 명확하지 않다”고 밝혔다. 노암 레이단 워싱턴근동정책연구소(WINEP) 선임연구원은 “이란은 자국 조건에 따른 항행 질서를 원한다”고 분석했다.