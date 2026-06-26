이 대통령 “호르무즈 남은 선박 3척, 주말 나와…공직자 노고 치하”

이재명 대통령은 26일 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박 3척이 이번 주말 안에 해협을 빠져나올 것이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 호르무즈 해협에 갇혀있던 한국 선박 8척의 추가 탈출 소식을 공유하며 "이제 남은 배는 5척, 이 중 수리 중인 나무호와 화물 문제로 잔류 의사를 밝힌 1척 등 2척을 제외한 3척도 주말 안에 빠져나올 것으로 예상된다"고 적었다.

이 대통령은 "어느 나라보다 신속하고 안전하게 억류 상선과 선원들이 탈출할 수 있었던 것은 밤잠을 설치며 소통 협력에 애쓴 외교부와 안보실, 국정원의 노력이 크고 주효했다"며 "관련 부처 공직자들의 노고를 치하하며 여러분께도 격려를 부탁드린다"고 밝혔다.