이 대통령 “호르무즈 남은 선박 3척, 주말 나와…공직자 노고 치하”

이재명 대통령은 26일 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박 3척이 이번 주말 안에 해협을 빠져나올 것이라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스에 호르무즈 해협에 갇혀있던 한국 선박 8척의 추가 탈출 소식을 공유하며 “이제 남은 배는 5척, 이 중 수리 중인 나무호와 화물 문제로 잔류 의사를 밝힌 1척 등 2척을 제외한 3척도 주말 안에 빠져나올 것으로 예상된다”고 적었다.
이 대통령은 “어느 나라보다 신속하고 안전하게 억류 상선과 선원들이 탈출할 수 있었던 것은 밤잠을 설치며 소통 협력에 애쓴 외교부와 안보실, 국정원의 노력이 크고 주효했다”며 “관련 부처 공직자들의 노고를 치하하며 여러분께도 격려를 부탁드린다”고 밝혔다.
앞서 해양수산부는 이날 “호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선사 운용 선박 8척이 해협을 통과해 정상 항해 중”이라며 “외교부를 통해 우리 선박 통항을 위한 외교적 지원과 더불어 해당 선박들이 통항하는 동안 실시간 모니터링과 통항 정보를 제공하는 등 안전 운항을 지원했다”고 전했다.