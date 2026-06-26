







췌장염은 주로 과도한 음주 또는 담즙이 굳어서 생긴 담석이 대표적인 발병 원인으로 꼽히는 질환입니다. 그런데 알코올 섭취가 원인인 비율은 점차 줄고, 무리한 체중 감량으로 담석이 생겨 췌장염이 발생하는 경우는 늘고 있지요. 음주율이 점차 낮아지는 한국의 사회적 분위기 변화를 보여주는 단면이면서, 동시에 위고비·마운자로로 대표되는 비만 치료제 복용이 늘어나는 현실 역시 반영됐다고 할 수 있겠습니다.

26일 건강보험심사평가원의 2016~2025년 췌장염 유형별 통계를 보면 이 기간 연평균 증가율이 가장 높았던 췌장염 유형은 약물유발 급성췌장염(7.1%)이었고, 이어서 담도 급성췌장염(6.1%)이었습니다. 반면 알코올유발 급성췌장염은 연평균 0.6%씩 감소하며 낮은 비율이지만 점차 줄어드는 추세를 보였습니다.

유형별 췌장염이 증감하는 배경에 대한 전문가 의견은 만성질환 증가와 체중 감량 열풍, 음주 문화의 변화로 요약할 수 있습니다.

이수호 분당제생병원 외과 과장은 “이 통계는 췌장염의 양상이 과거와 달라지고 있음을 보여주는데, 여전히 알코올이 중요한 원인이지만 감소 추세를 보이는 반면 담도 질환에 따른 췌장염은 증가하고 있다”면서 “담도 급성췌장염은 대부분 담석이 원인으로, 급격한 체중 감량이나 불규칙한 식습관이 담석 형성 위험을 높일 수 있다”고 설명합니다.

이어 “약물유발 급성췌장염 증가는 고령화로 인해 고혈압·당뇨병·고지혈증 등 만성질환 치료가 늘어난 데다 여러 약물을 동시에 복용하는 사례가 증가하면서 약물 노출 위험 역시 높아진 현실과 연관이 있다”고 덧붙였습니다.

췌장은 위장의 뒤쪽, 복부 가장 안쪽에 있는 장기입니다. 음식물의 소화를 돕는 효소를 분비하고 인슐린·글루카곤 등의 호르몬으로 혈당을 조절하는 역할도 합니다. 이곳에 염증이 발생하는 질환인 췌장염은 급성과 만성으로 나뉘는데, 급성췌장염의 대표적 원인은 앞서 나왔듯 과도한 음주와 담석을 들 수 있고요. 만성췌장염의 원인 중 거의 유일하게 명확하게 지목되는 요인은 음주, 그것도 장기간에 걸친 음주입니다. 다만 알코올 섭취가 급·만성췌장염 발병으로 이어지는 기전은 아직 확실히 밝혀지진 않았다고 합니다.

반면 담석이 원인인 급성췌장염이 어떻게 일어나는지는 비교적 잘 설명됩니다. 담석은 담낭에서 생성되는 담즙이 장시간 고여 있다 점점 딱딱하게 굳어지면서 발생하는데, 특히 담즙이 이동하는 길인 담도를 따라 지나가다가 췌장 부근에서 걸려 움직이지 못하면 소화효소가 있는 췌장액의 흐름 또한 막아서 잘 배출되지 못하게 만들죠. 이 소화효소가 쌓이면 주변 췌장 조직, 즉 자기 몸을 소화시켜 버리기 때문에 췌장이 손상을 입어 염증이 생깁니다.

다행히 대부분의 환자는 췌장 손상 정도가 가벼워 보존적 치료만으로도 합병증 없이 호전되는 경우가 많지만, 약 15~20%는 중증으로 진행되면서 여러 합병증이 나타나고 심하면 사망까지도 이를 수 있으므로 방치해선 안 됩니다.

최근 전 세계적으로 사용자가 늘고 있는 GLP-1 계열 비만 치료제는 투약 후 식욕을 떨어뜨리는 효과가 커 체중 감량에 도움이 됩니다. 문제는 급격한 식사량 및 체중 감소가 몸에 의도치 않은 변화를 일으킬 수 있어 생깁니다. 식사량이 줄어들면 소화를 돕는 담즙의 분비와 담낭의 움직임은 줄어들지만 반대로 간에선 콜레스테롤 분비가 늘어나지요. 농도가 진해진 담즙이 흐르거나 움직이지 않고 고여 있는 시간이 길어지면 담석이 굳어지기 쉬워집니다. 담도 급성췌장염 발병 위험도 높아질 수 있죠.

그래서 비만 치료제를 투약하는 분들이 아니라도 갑자기 식사량을 줄여 살을 빼려는 분들 역시 췌장염을 조심할 필요는 있습니다. 등까지 퍼지는 상복부의 심한 통증이 있을 경우, 특히 똑바로 누우면 통증이 심해지다가 새우처럼 옆으로 몸을 웅크리면 다소 완화될 때는 췌장염 때문일 가능성이 있습니다. 메스꺼움과 구토가 동반될 때도 많고 황달이나 붉은색 소변이 보일 수도 있습니다. 맥박이 빠르고 열이 나기도 합니다.

췌장염은 원인에 따라 치료와 예방 전략이 달라집니다. 일단 급성췌장염은 금식을 통해 췌장을 쉬게 해주면서 수액을 통해 수분과 영양을 공급해 통증이 가라앉도록 기다립니다. 알코올유발 급·만성췌장염이라면 술을 끊는 것이 가장 중요한 예방 방법이자 치료의 시작점이 되겠고요.

담석이 원인인 경우에는 필요에 따라 담낭 절제술을 시행해 재발을 예방할 수도 있습니다. 복용하는 약물이 많아서 생긴 약물유발 췌장염이라면 관련된 약물을 찾아보고 조정하는 과정이 필요하겠습니다. 만성췌장염으로 진행됐다면 통증 조절뿐 아니라 췌장의 내·외분비 기능의 장애에 대한 치료까지 보다 범위가 넓어집니다.

과체중이거나 비만이어서 체중을 줄이는 것은 좋지만 예상치 못한 병이 생길 위험이 있다는 정도는 알아두는 것이 좋겠죠. 이수호 과장은 “여름철을 앞두고 다이어트를 계획하는 사람이 많은데, 체중을 줄이더라도 단기간에 급격하게 감량하기보다는 균형 잡힌 식사와 적절한 운동을 통해 서서히 줄이는 것이 바람직하다”고 조언합니다. 이어 “명치 통증이나 구토, 복통이 반복되면 단순 소화불량으로 넘기지 말고 의료진의 진료를 받아야 한다”고 당부했습니다.