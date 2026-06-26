햇빛 아래에서 더 거슬려…누렇게 변한 흰옷, 하얗게 되돌리려면

흰 티셔츠나 와이셔츠를 오래 입다 보면 어느 순간 누렇게 변하거나 칙칙해진다. 이럴 때 가장 먼저 떠오르는 것이 염소계 표백제다. 하지만 표백제는 섬유를 약하게 만들고 반복 사용 시 옷감을 손상시킬 수 있다. 특히 면이나 리넨 같은 천연섬유는 물론, 프린트가 있는 의류에는 사용이 부담스러운 경우가 많다. 하지만 하얀 빨래를 밝게 만드는 데 반드시 표백제가 필요한 것은 아니다. 집에서 쉽게 활용할 수 있는 대안을 찾아보자.

식초로 세제 찌꺼기 제거하기

흰옷이 누렇게 보이는 원인 중 하나는 세제와 섬유유연제 찌꺼기다. 이 경우 뜨거운 물에 백식초 1컵을 넣고 옷을 담가두거나, 세탁기의 헹굼 단계에서 식초를 사용하면 잔여물을 제거하는 데 도움이 된다. 식초의 약한 산성이 섬유에 남은 찌꺼기를 녹여 흰옷을 보다 밝게 보이게 만든다.

레몬의 구연산 활용하기

레몬은 천연 표백제 역할을 하는 대표적인 식재료다. 레몬즙을 섞은 뜨거운 물에 흰옷을 몇 시간 담가두면 누런 기를 완화하는 데 도움이 된다. 레몬에 들어 있는 구연산이 얼룩과 변색 제거에 효과적이다.

베이킹소다로 칙칙함 없애기

베이킹소다는 냄새 제거뿐 아니라 흰옷을 밝게 만드는 데도 널리 활용된다. 세탁 시 세제와 함께 반 컵 정도를 넣거나 물에 개어 반죽처럼 만들어 겨드랑이 땀 얼룩 부위에 바른 뒤 세탁하면 도움이 될 수 있다.

과산화수소 활용하기

약국에서 쉽게 구할 수 있는 3% 과산화수소는 가장 널리 추천되는 표백제 대안 중 하나다. 과산화수소는 산소를 이용해 얼룩을 분해하는 방식으로 작용하며 흰옷뿐 아니라 색상이 있는 의류에도 비교적 안전하게 사용할 수 있다. 특히 땀 얼룩이나 혈액 얼룩 제거에 효과적이라는 평가를 받는다.

산소계 표백제 사용하기

솔직히 표백제 사용이 가장 수월하긴 하다. 세탁 전문가들이 가장 많이 추천하는 방법이기도 하다. 산소계 표백제는 염소계 표백제와 달리 섬유 손상이 적고 색상 의류에도 사용할 수 있다. 주성분인 과탄산나트륨이 물에 녹으면서 과산화수소를 방출해 얼룩과 누런 기를 제거한다. 전문가들은 특히 뜨거운 물에 몇 시간 담가두는 방식이 효과적이라고 조언한다.

햇볕에 말리기

가장 간단하면서도 비용이 들지 않는 방법이다. 햇빛의 자외선이 자연적인 표백 작용을 해 흰옷을 더욱 밝게 보이게 만든다고 설명한다. 실제로 햇볕 건조는 살균 효과와 냄새 제거 효과도 기대할 수 있다.

흰옷을 하얗게 만들기 위해 굳이 염소계 표백제를 사용할 필요는 없다. 특히 일상적인 세탁이라면 산소계 표백제와 뜨거운 물 담금 세탁이 가장 효과적이며, 식초와 베이킹소다는 보조 수단으로 활용하는 것이 좋다는 평가가 많다. 또한 어떤 방법이든 처음 사용할 때는 옷 안쪽의 눈에 띄지 않는 부위에 먼저 시험해 보는 것이 안전하다. 레몬, 식초, 과산화수소 등 천연 대체제를 사용할 때도 섬유에 따라 변색이 발생할 수 있으므로 사전 테스트를 해보는 것이 좋다.

흰옷이 누렇게 변한 뒤 복원하는 것보다 중요한 것은 예방이다. 특히 여름철에 세탁물을 오래 방치하지 않고, 땀 얼룩이 생긴 부위는 즉시 세탁하며, 세제를 과도하게 사용하지 않는 것만으로도 흰옷의 수명을 훨씬 늘릴 수 있다.