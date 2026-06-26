매일 돌리는 여름철 세탁기, 통 청소는 얼마나 자주?

매일 세탁기를 사용하지만, 정작 세탁기 본체를 청소하는 사람은 많지 않다. 그러나 장마와 폭염이 이어지는 여름철에는 세탁기 내부에 곰팡이와 세균이 번식하기 쉬워 더욱 주의가 필요하다.

세탁기 안에는 세제 찌꺼기와 섬유유연제 성분, 옷에서 떨어져 나온 먼지와 각질, 각종 오염물질이 조금씩 쌓인다. 여기에 물기까지 더해지면 미생물이 증식하기 좋은 조건이 만들어진다. 특히 온도 20~30도, 높은 습도 환경은 곰팡이가 가장 활발하게 번식하는 조건으로 알려져 있다.

문제는 눈에 보이는 검은 얼룩만이 아니다. 전문가들이 더 주목하는 것은 ‘바이오필름(Biofilm)’이다. 바이오필름은 세균과 곰팡이가 표면에 달라붙어 형성한 얇은 막으로, 세탁조 안쪽이나 고무 패킹 틈새, 세제 투입구 등에 쉽게 생긴다. 세탁기에서 나는 쉰내 상당수도 이 때문이다.

특히 최근 보급이 늘어난 드럼세탁기는 주의가 필요하다. 물 사용량은 적지만 문을 밀폐하는 고무 패킹 구조 때문에 습기가 오래 남기 쉽다. 실제로 곰팡이는 세탁조보다도 문 주변 고무 패킹 안쪽이나 세제 투입구에서 먼저 발견되는 경우가 많다.

의외로 ‘깨끗하게 빨고 싶다’는 욕심이 세탁기를 더 오염시키기도 한다. 세제를 많이 넣을수록 세탁력이 높아지리라 생각하기 쉽지만, 과도한 세제와 섬유유연제는 충분히 헹궈지지 못한 채 내부에 남는다. 이렇게 남은 잔여물은 곰팡이와 세균의 영양분이 된다. 빨래 냄새를 없애기 위해 세제를 더 넣었다가 오히려 냄새의 원인을 키우는 셈이다.

그렇다면 세탁기 청소는 얼마나 자주 해야 할까. 전문가들은 통 세척을 최소 한 달에 한 번 실시할 것을 권장한다. 가족 수가 많거나 빨래량이 많은 가정, 반려동물을 키우는 집이라면 2~3주에 한 번 정도로 주기를 앞당기는 것이 좋다. 고무 패킹은 세탁 후 물기를 닦아주고, 세제 투입구와 배수 필터도 정기적으로 분리해 청소하는 것이 바람직하다.

세탁 후 습기를 제거하는 것도 중요하다. 세탁이 끝난 뒤 문을 바로 닫아버리면 내부에 남은 수분이 빠져나가지 못한다. 세탁기 문과 세제 투입구를 열어 충분히 건조시키면 곰팡이 발생 위험을 크게 줄일 수 있다. 습도가 높은 세탁실이라면 선풍기나 제습기를 활용해 공기 순환을 돕는 것도 방법이다.

만약 세탁 후에도 옷에서 쉰내가 나거나 세탁기 문 주변에 검은 점이 보인다면 통 세척이 필요한 신호일 수 있다. 빈 세탁기에 통 세척 코스를 돌리거나 세탁기 전용 세정제를 이용해 내부를 청소하는 것이 좋다. 다만 표백제와 식초, 과산화수소를 함께 사용하는 것은 금물이다. 혼합 과정에서 유해 가스가 발생할 수 있기 때문이다.