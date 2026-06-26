오세훈 “호남 대규모 반도체 투자는 ‘국정운영 사유화’···정략적 폭주 멈춰야”

오세훈 서울시장이 26일 정부의 호남권 반도체 클러스터 조성 추진을 두고 ‘국정운영 사유화’이자 ‘정략적 폭주’라고 비판했다.

오 시장은 이날 SNS에 ‘강성 지지층만을 위한 정략적 폭주, 그 피해는 고스란히 국민의 몫입니다라는 제목의 글을 올렸다.

그는 “청와대가 주도하는 호남 대규모 반도체 투자는 표 계산을 위해 대기업의 팔을 비틀고 기업활동의 자유를 침해한 ‘국정운영 사유화’”라고 주장했다. 이어 “산업의 생존 조건인 전력·용수·인재 확보는 무시한 채, 오로지 선거용 지지층 결집만을 노린 무책임한 개입으로 국가 경쟁력을 갉아먹고 있다”고 말했다.

오 시장은 정부가 검사 보완수사권 폐지를 기본 입장으로 정한 것과 관련해 “강성 지지층의 검찰 적개심에 편승해 국가의 사법 시스템마저 망가뜨리고 있다”고 했다. 이어 “보완수사권 무력화가 강행되면 견제 없는 부실 수사와 부패가능성으로 인한 치명적인 피해가 발생할 것이고, 이는 오롯이 국민 개개인이 떠안게 된다”고 말했다.

오 시장은 “미래 성장 엔진인 반도체도, 국민을 지킬 사법 정의도 모두 강성 지지층의 입맛에 맞추고 정권을 유지하기 위한 도구로 전락했다”고 말했다.

그는 “이재명 대통령은 지난 선거의 민심을 똑바로 읽어야 한다”며 “국민이 기다리는 것은 일부 지지층만 바라보는 오만한 권력 놀음이 아니라, 국민 전체의 삶을 지키는 공정하고 유능한 정치”라고 말했다. 그러면서 “국민에게 피해를 주는 정략적 폭주를 당장 멈추지 않는다면, 기다리는 것은 준엄한 심판뿐”이라고 했다.