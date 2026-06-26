기후변화로 ‘브로콜리 너마저’···주산지 제주서 병저항성 강한 신품종 개발한다

제주, 전국 재배면적 73.8% 차지 최근 이상고온·잦은 강우로 노균병 기승 3년간 분자마커 기술 활용 유전자원 개발

최근 기후변화로 인한 병해 발생 증가로 어려움을 겪는 브로콜리 재배 농가를 위해 제주도가 병해에 강한 신품종 육성에 본격 착수한다.

제주도농업기술원은 브로콜리의 안정적인 생산 기반 구축을 위해 올해부터 오는 2028년까지 3년간 ‘유전자(DNA) 분자마커’를 활용한 병저항성 유전자원을 탐색한다고 26일 밝혔다.

제주 지역 내 브로콜리 재배 면적은 2024년 기준 전국 재배면적의 73.8%(1188ha)에 달한다. 하지만 최근 이상 고온과 잦은 강우 등 기상 환경이 급격하게 변화하면서 노균병을 비롯한 각종 병해 발생이 급증하고 있다. 병해는 상품성 하락으로 이어져 농가의 고충 또한 커지고 있다.

브로콜리 노균병은 발생 초기 잎 표면에 연한 황색의 병반이 나타나고 잎 뒷면에 흰색 곰팡이가 형성되는 것이 특징이다. 병이 진전되면 작은 병반들이 합쳐져 잎이 황록색이나 갈색으로 변해 마르게 된다.

특히 수확기에 발병할 경우 줄기 겉부분에 검은 반점이 생기고 꽃봉오리 표면이 기형으로 변형된다. 내부 조직이 검게 괴사해 상품 가치가 크게 떨어진다.

농업기술원은 병해에 유독 강한 우수 유전자원을 선발하는 연구에 역량을 집중하고 있다. 특히 이번 신품종 개발에는 전통적인 육종 방법 대신 분자마커 기반 분석 기술을 활용할 방침이다.

DNA 기반 분자마커는 식물의 DNA 염기서열 차이를 분석해 특정 형질과 연관된 유전자를 빠르게 확인할 수 있는 기술이다. 기존에는 병원균을 접종한 뒤 실제 발병 여부를 확인해야 했지만 분자마커를 활용하면 어린 식물 단계에서도 저항성 여부를 판별할 수 있어 육종 효율을 크게 높일 수 있다.

재배환경이나 병 발생 조건의 영향을 받지 않아 정확도가 높고 다수의 유전자원을 신속하게 검정할 수 있다는 장점도 있다.

정권문 농업기술원 연구사는 “기후변화로 병 발생 위험이 높아지는 상황에서 병저항성 품종 개발은 안정적인 농업 생산을 위한 중요한 과제”라고 말했다.