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[속보]법원 “김건희, 금거북이·바쉐론콘스탄틴 시계 수수도 인정”

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본문 요약

김건희 여사가 이배용 전 국가교육위원장으로부터 받은 금거북이와 로봇개 사업가 서성빈씨에게 받은 바쉐린콘스타틴 손목시계에 대해 법원이 모두 알선과 청탁 목적이 있었다고 판단했다.

재판부는 이 전 위원장이 먼저 국가교육위원회 위원장으로 자신이 적임자임을 피력하며 임명을 청탁하고, 관련 서류를 전달하는 과정에서 265만원 상당의 금거북이를 김 여사에게 전달했다고 봤다.

재판부는 "이배용은 2022년 4월 금거북이를 김건희에게 교부하면서 취임 축하 편지를 동봉했다고 하지만, 이 편지는 외교적 명분일뿐 그 전부터 있었던 청탁과 대가 관계를 부정할 수는 없다"고 했다.

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[속보]법원 “김건희, 금거북이·바쉐론콘스탄틴 시계 수수도 인정”

입력 2026.06.26 14:58

수정 2026.06.26 16:36

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  • 김정화 기자

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로봇개 사업가 서성빈씨가 지난 4월24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재) 등 혐의 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

로봇개 사업가 서성빈씨가 지난 4월24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재) 등 혐의 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

김건희 여사가 이배용 전 국가교육위원장으로부터 받은 금거북이와 로봇개 사업가 서성빈씨에게 받은 바쉐론콘스타틴 손목시계에 대해 법원이 모두 알선과 청탁 목적이 있었다고 판단했다.

서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 김 여사의 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 1심 선고를 진행하며 이같이 밝혔다. 재판부는 이 전 위원장이 먼저 국가교육위원회 위원장으로 자신이 적임자임을 피력하며 임명을 청탁하고, 관련 서류를 전달하는 과정에서 265만원 상당의 금거북이를 김 여사에게 전달했다고 봤다.

재판부는 “이배용은 2022년 4월 금거북이를 김건희에게 교부하면서 취임 축하 편지를 동봉했다고 하지만, 이 편지는 외교적 명분일뿐 그 전부터 있었던 청탁과 대가 관계를 부정할 수는 없다”고 했다. 또 이로부터 두달 뒤인 6월, 이 전 위원장이 세한도 복제품을 김 여사에게 전달한 것 역시 인정했다. 재판부는 “이배용이 임명 청탁을 지속적으로 이어오는 과정에서 선행 청탁을 관철하고, 김건희의 영향력 확보를 위한 연속된 시도”라고 했다.

또 같은 해 9월 서성빈씨가 3900만원 상당의 바쉐론콘스탄틴 손목시계를 김 여사에게 교부한 것 역시 서씨가 사업 지원을 청탁한 것이라고 인정했다. 김 여사와 서씨 측은 그간 재판 과정에서 김 여사가 구매 대행을 부탁했을 뿐이라고 주장했으나 재판부는 받아들이지 않았다.

재판부는 “고가 물품 구매 대행은 통상 의뢰인에게 대금을 미리 지급받거나 구매 후 정산이 이뤄져야 하는데도 서성빈은 시계 대금 정산을 시도하지 않았다”고 지적했다. 이어 “서성빈은 대금 일부로 500만원을 받았다고 주장하지만, 이에 대한 객관적인 증거도 없다”며 서씨가 김 여사와 친분을 유지하고 로봇개 사업과 관련해 현안을 청탁하기 위해 김 여사에게 금품을 공여했다고 판단했다.

또 재판부는 “김건희는 서성빈과 일상적인 안부를 나누는 것 외에 이태원 참사 이후 장관 경질 여부, 김건희의 캄보디아 방문 당시 논란, 부산 엑스포 유치 실패 책임 등 민감한 정치 현안에 대해서도 의견을 주고받았다”며 “서성빈은 드론 사업 등에 대해 김건희에게 알리기도 했으므로 김건희 역시 사업 추진에 대해 알고 있었을 것”이라고 했다. 김 여사가 손목시계에 대한 대가 관계를 알고 있었을 것이라는 취지다.

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