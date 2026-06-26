“생선은 먹고 싶지만 손질하긴 싫다면?” 영양사들이 추천한 통조림 생선 활용법

한국인이 애정하는 고등어·꽁치 통조림 외에 당장 활용 가능한 건강 통조림은?

생선이 몸에 좋다는 사실은 누구나 안다. 문제는 손질이다. 비린내를 잡아야 하고, 굽고 나면 설거지까지 만만치 않다. 그래서 냉장고 속 생선은 늘 뒷전으로 밀리고 만다.

최근 미국에서는 이런 고민을 해결해 주는 식품으로 통조림 생선(Tinned Fish)이 다시 주목받고 있다고 한다. 단백질과 오메가3 지방산이 풍부한 통조림 생선은 비상식량이 아니라 건강한 단백질 식품이라는 평가도 받고 있다. 무엇보다 통조림 생선은 손질이 필요 없고 보관이 쉽다는 것이 가장 큰 장점이다. 한국인 입맛에 가장 친숙한 통조림은 역시 오메가3 함량이 높은 고등어와 꽁치다. 그밖에 손질과 냄새 걱정 없이 영양을 챙길 수 있는 생선 통조림 활용법을 알아봤다.

정어리 통조림, 의외의 ‘칼슘 폭탄’

정어리는 최근 서구권에서 가장 뜨거운 통조림 생선이다. 영양 전문가들은 정어리가 단백질뿐 아니라 오메가3 지방산, 비타민D, 칼슘까지 풍부하다고 전한다. 특히 뼈째 먹기 때문에 칼슘 함량이 매우 높다. 미국 농무부(USDA) 자료에 따르면 정어리 한 캔에는 우유 한 컵보다 많은 칼슘이 들어 있다. 정어리는 몸집이 작은 생선이라 수은 축적 위험도 상대적으로 낮은 편으로 알려져 있다.

과거에는 국내에서도 정어리 통조림을 흔히 먹었다. 낯설겠지만, 정어리 통조림의 활용법은 의외로 간단하다. 바게트나 크래커 위에 올려 먹거나, 토마토와 함께 샐러드로 만들어 먹을 수 있다. 한국인이라면 역시 김과 밥에 올려 먹는 것도 추천이다. 레몬즙을 뿌리면 와인 안주로도 활용이 가능하다.

참치 통조림, 가장 실용적인 고단백 식품

굳이 명절이 아니더라도 손이 가는 참치는 여전히 가장 대중적인 통조림 생선이다. 100g당 단백질 함량이 29g 수준으로 매우 높아 운동을 하거나 근육량 관리에 관심 있는 사람들에게 인기가 높다.

다만 전문가들은 참치를 매일 먹기보다는 다른 생선과 번갈아 먹는 것이 좋다고 조언한다. 대형 어종 특성상 수은 함량이 상대적으로 높을 수 있기 때문이다.

참치 통조림이 사랑받는 이유는 무궁무진한 활용법 덕분이다. 참치 김치찌개와 참치김밥은 기본 중의 기본. 참치마요 대신 그릭요거트와 섞으면 칼로리 걱정도 조금 덜어낼 수 있다. 샐러드 토핑으로 사용하거나 현미밥과 비벼 간단한 덮밥으로 만들면 간편하게 한 끼를 해결할 수 있다. 특히 물에 담긴 제품을 선택하면 기름에 담긴 제품보다 칼로리를 줄일 수 있다.

연어 통조림, 냉동 연어보다 간편해

연어는 오메가3 지방산의 대표 주자다. 영양사들은 연어가 양질의 단백질과 오메가3, 비타민D를 동시에 제공하는 식품이라고 평가한다. 특히 심혈관 건강과 근육 유지에 도움이 되는 식품으로 자주 추천된다. 통조림은 냉동 제품처럼 해동 과정을 거치지 않아도 되어 요리 초보라도 쉽게 활용할 수 있다.

통조림 연어는 생각보다 활용 범위가 넓다. 아보카도와 함께 오픈 샌드위치 만들면 브런치로 제격이다. 감자와 섞어 연어전을 부칠 수도 있고, 샐러드에 곁들이면 단백질 걱정을 덜 수 있다. 크림치즈와 섞어 스프레드 만들어 빵에 발라 먹어도 그만이다.

홍합 통조림, 숨은 영양 강자

생소하지만 영양사들이 높게 평가하는 통조림 중 하나가 홍합이다. 홍합은 단백질은 물론 철분과 비타민 B12가 풍부한 식품이다. 특히 붉은 고기를 자주 먹지 않는 사람들에게 좋은 대안이 될 수 있다. 유럽에서는 이미 오래전부터 통조림 홍합을 일상적인 식재료로 활용하고 있다.

활용법도 간단하다. 올리브유를 기반으로 하는 오일파스타에 넣으면 잘 어울린다. 토마토소스와 함께 브루스케타로 만들어도 좋고, 샐러드 토핑으로도 사용하면 된다. 맥주 안주로도 추천된다.

통조림 생선의 가장 큰 단점은 나트륨 함량이다. 전문가들은 제품을 고를 때 성분표를 확인하고, 가능하면 저염 제품이나 물에 담긴 제품을 선택하라고 조언한다. 또한 한 종류만 반복해서 먹기보다는 참치·연어·정어리·고등어 등을 번갈아 먹는 것이 영양 균형 측면에서도 유리하다.