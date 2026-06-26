이른 무더위에 “에어컨·여름 의류 피해 상담 급증”

A씨는 한달 전 푹푹찌는 날씨에 에어컨을 작동시켰지만 시원해지지 않았고 결국 냉매를 보충해야만 했다. 하지만 문제는 지난해 에어컨을 처음 구매해 설치한 후 작동시켰을 때 냉매 누수가 발견돼 수리를 진행했다는 데 있었다. A씨는 1년 이내 동일하자가 발생한 만큼 무상수리를 요구했지만 사업자는 이를 거부했다.

B씨는 지난 5월 졸업사진 촬영을 앞두고 의상을 대여하기로 했다. 계약당시에는 “촬영일 1~2일 전까지 배송될 예정”이라는 안내를 받았지만 갑자기 촬영일 이틀 전 업체로부터 “물품 출고가 불가하다”는 문자가 날라왔다. B씨는 계약불이행에 따른 대금 환급을 요구했으나 사업자는 환급하지 않았다.

한낮 온도가 30도를 웃도는 등 때 이른 무더위에 에어컨과 여름 의류 관련 소비자 피해 상담이 크게 증가한 것으로 나타났다.

한국소비자원은 지난달 1372소비자상담센터에 접수된 소비자 상담 분석 결과 에어컨과 티셔츠 등 여름 준비 품목 관련 상담이 전월 대비 크게 증가했다고 26일 밝혔다.

특히 이른 더위에 계절성 상품 관련 상담이 크게 늘었다. 에어컨(52.3%)이 전월 대비 상담율이 가장 높았고 이어 티셔츠(49.8%), 필라테스(10.8%), 건물청소서비스(4.6%), 배달음식(2.9%)이 뒤를 이었다.

에어컨과 티셔츠 상담이 눈에 띄게 급증한 것은 날씨가 더워지면서 해당 상품 구매와 사용이 늘어난 때문이다. 필라테스는 일부 사업장 폐업 또는 영업 중단에 따른 환불 관련 상담이 대부분이었다.

전체 상담 건수 기준으로는 항공여객운송서비스가 944건(1.9%)으로 가장 많았다. 이어 헬스장 923건(1.9%), 의류·섬유 906건(1.9%), 기타 숙박시설 768건(1.6%), 각종 건강식품 738건(1.5%) 등의 순이었다.

피해 상담 품목은 연령대별로 달랐다. 10대 이하는 의상대여 관련 상담이 가장 많았다. 졸업사진 촬영 시즌을 맞아 온라인 예약 상품 배송 지연이나 촬영일 전 업체의 일방적인 취소 통보 등 계약 불이행 관련 피해가 주를 이뤘다. 20·30대는 헬스장, 40·50대는 의류·섬유, 60대 이상은 각종 건강식품 관련 상담이 가장 많았다.

한편 지난 5월 소비자 상담 건수는 총 4만8621건으로 전월(5만6465건) 대비 13.9% 감소했다. 전년 동월(5만908건)과 비교해서는 4.5% 줄었다.