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베네수엘라서 SNS 엑스 차단 ‘일부 해제’···접속 차단 2년만

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본문 요약

연쇄 강진으로 큰 피해가 발생한 베네수엘라에서 SNS 엑스 차단 조치가 일부 해제됐다.

25일 CNN에 따르면 베네수엘라 인터넷 감시 단체 베신필트로는 이날 새벽 베네수엘라의 주요 인터넷 서비스 제공업체에서 엑스 차단 조치가 부분적으로 해제됐다고 밝혔다.

다만 베신필트로는 차단 해제 대상이 일부 도메인에 제한된 상태라며 아직 엑스 접속에 어려움을 겪는 사람들도 있다고 덧붙였다.

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베네수엘라서 SNS 엑스 차단 ‘일부 해제’···접속 차단 2년만

입력 2026.06.26 15:01

  • 최경윤 기자

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25일(현지시간) 베네수엘라 라과이라주 주민들이 전날 발생한 연쇄 강진으로 파손된 건물 앞에 서 있다. 로이터연합뉴스

25일(현지시간) 베네수엘라 라과이라주 주민들이 전날 발생한 연쇄 강진으로 파손된 건물 앞에 서 있다. 로이터연합뉴스

연쇄 강진으로 큰 피해가 발생한 베네수엘라에서 SNS 엑스 차단 조치가 일부 해제됐다. 니콜라스 마두로 전 대통령이 엑스 접속을 차단한 지 약 2년만이다.

25일(현지시간) CNN에 따르면 베네수엘라 인터넷 감시 단체 베신필트로는 이날 새벽 베네수엘라의 주요 인터넷 서비스 제공업체에서 엑스 차단 조치가 부분적으로 해제됐다고 밝혔다.

다만 베신필트로는 차단 해제 대상이 일부 도메인에 제한된 상태라며 아직 엑스 접속에 어려움을 겪는 사람들도 있다고 덧붙였다.

이번 조치는 유엔이 베네수엘라 당국에 SNS와 언론 등 시민의 정보 접근권을 보장할 것을 촉구한 이후 이뤄졌다. 전날 베네수엘라에서 연쇄 강진이 발생하자 유엔은 “당분간 신뢰할 수 있는 정보와 통신 채널에 제때 접근하는 것은 국민의 생명, 안전, 복리를 보호하는 데 필수적”이라고 밝혔다.

베네수엘라는 SNS와 언론에 대한 차단·탄압이 심한 국가로 꼽힌다. 국경없는기자회가 발표한 2025년 세계 언론자유지수에서 베네수엘라는 180개국 중 160위를 기록했다. 마두로 전 대통령은 2024년 8월 부정선거 의혹 확산을 막기 위해 엑스를 차단했다.

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