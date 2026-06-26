“상은이 생일을 맞아 마련했으니, 오늘은 무료로 드시고 가면 되요.” 이태원 참사 희생자 고 이상은씨의 어머니 강선이씨와 이성환씨가 지난 26일 서울 서대문구 청년밥상문간 이화여대점에서 웃으며 손님들을 맞았다.

이날은 상은씨의 생일 사흘 전이었다. 강선이씨와 이성환씨는 올해로 네 번째 상은씨의 생일맞이 식사 나눔 자리를 마련했다. 강씨는 “(상은이가 있었다면) 생일날 같이 밥을 먹었을 텐데”라며 “상은이 또래 친구들에게 따뜻한 한 끼 대접하고 싶은 엄마, 아빠의 마음으로 식사를 준비했다”고 했다.

11시가 조금 넘은 시간이 되자 테이블이 한 두자리씩 채워졌다. 정오가 가까워지자 4인석과 2인석 등 테이블 20여 개가 가득 찼다. 전원이 꺼진 주문 키오스크에는 “상은이 생일 축하주세요”라는 문구가 부착됐다.

식당 벽면에는 다른 날에는 걸리지 않았던 작품들이 걸렸다. 만화가 이정헌 작가를 비롯한 작가 10인이 상은씨를 추모하고 생일을 축하하는 작품을 벽에 걸었다. 이들은 “더 많은 이들이 진상규명에 힘써주기를 바라는 마음에서 전시를 기획했다”고 밝혔다. 식당을 찾은 이들은 보라색 앞치마를 두르고 직접 테이블 정리에도 힘을 보탰다.

“4년 전 상은이는 돌아오지 못했지만, 곧 생일이 다가와서 자리를 마련했으니 식사 드시고 가셔요.” 상은씨의 이모 강민하씨도 보라색 앞치마를 두르고 가게에 온 손님들을 안내했다. 식사 나눔이 있는 줄 몰랐던 손님들도 그의 안내를 받아 상은씨의 모습이 그려진 그림 아래에서 김치찌개 한 그릇을 비운 뒤, 포스트잇과 QR코드를 통해 생일축하와 추모 메시지를 남겼다.