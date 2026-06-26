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[속보]법원 “김건희, 김상민 전 검사 ‘이우환 그림 수수’도 인정”

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본문 요약

법원이 "김상민 전 부장검사에 대한 인사상 배려가 있었다"면서 김건희 여사의 '이우환 화백 그림 수수' 혐의를 인정했다.

재판부는 "정치권 및 주변 관계자들인 당시 김용태 국민의힘 의원, 김경율 비대위원, 천하람 개혁신당 의원 등의 구체적 진술에 의하면 김상민이 피고인과의 특수한 관계를 전제로 향후 공천 등 정치적 진출 과정에서 지원 또는 영향력을 기대하고, 김건희가 김상민의 공천에 관여하고 있다는 이야기가 공통적으로 돌고 있던 사정은 분명해 보인다"고 밝혔다.

이어 "이러한 사정은 수수 당시 형성된 김상민 인사 관련 기대와 이에 대한 김건희 인식이 이후 공천 국면에서 외부적으로 드러난 것으로 볼 수 있다"고 판단했다.

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[속보]법원 “김건희, 김상민 전 검사 ‘이우환 그림 수수’도 인정”

입력 2026.06.26 15:39

  • 이홍근 기자

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이른바 ‘매관매직’ 혐의로 기소된 김건희 여사의 1심 선고가 26일 서울역에서 생중계되고 있다. 연합뉴스

이른바 ‘매관매직’ 혐의로 기소된 김건희 여사의 1심 선고가 26일 서울역에서 생중계되고 있다. 연합뉴스

법원이 “김상민 전 부장검사에 대한 인사상 배려가 있었다”면서 김건희 여사의 ‘이우환 화백 그림 수수’ 혐의를 인정했다.

서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 김 여사의 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 1심 선고를 진행하며 이같이 밝혔다. 김 여사는 2023년 김 전 부장검사로부터 공천 청탁과 함께 1억4000만원 상당의 이우환 화백 그림을 받은 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다.

재판부는 “정치권 및 주변 관계자들인 당시 김용태 국민의힘 의원, 김경율 비대위원, 천하람 개혁신당 의원 등의 구체적 진술에 의하면 김상민이 피고인과의 특수한 관계를 전제로 향후 공천 등 정치적 진출 과정에서 지원 또는 영향력을 기대하고, 김건희가 김상민의 공천에 관여하고 있다는 이야기가 공통적으로 돌고 있던 사정은 분명해 보인다”고 밝혔다.

이어 “이러한 사정은 (그림) 수수 당시 형성된 김상민 인사 관련 기대와 이에 대한 김건희 인식이 이후 공천 국면에서 외부적으로 드러난 것으로 볼 수 있다”고 판단했다.

재판부는 그러면서 “김상민이 총선 출마를 추진했고, 공천이 무산된 후 국가정보원장 특별보좌관으로 임명된 점, 해당 직위 신설 계획이 확인된 후 김상민에 대한 인사검증 의뢰가 이뤄졌고 그 과정에서 법적 정치적 위험성으로 인해 부담 의견으로 분류되었음에도 임명이 강행된 점을 비춰보면 공천 무산 등 사정변경에도 불구하고 김상민에 대한 인사상 배려가 관철된 것으로 보기에 충분하다”고 판시했다.

또 “현직 검사인 김상민이 대검 및 법무부의 경고와 징계 처분까지 감수하면서 국회의원 출마를 강행하고 공직에 임명된 행보는 경험칙상 극히 이례적”이라면서 “이런 과감한 행보는 김건희 및 윤석열 대통령으로부터 적극적인 지원 또는 조력이 있을 것이라는 확신을 전제로 하지 않고서는 설명하기 어렵다”고 밝혔다.

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