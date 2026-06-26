[속보]법원, 김건희 ‘매관매직’ 의혹에 징역 7년 선고…금품 수수 모두 유죄

법원이 김건희 여사의 ‘매관매직 의혹’에 대해 1심에서 징역 7년을 선고했다.

서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 김 여사의 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의에 대해 모두 유죄로 인정하며 이같이 밝혔다. 또 김 여사가 수수한 이우환 화백 그림 1점과 바쉐론콘스탄틴 시계 빈 박스 1개, 금거북이 보관함 1개, 반클리프 아펠 목걸이 1개, 티파니 브로치 1개, 디올 가방 1개를 몰수하고 6480만원을 추징한다고 했다.

이 사건은 김 여사가 각종 인사 및 공천 청탁을 받고 귀금속 등을 수수한 혐의에 대한 것이다. 함께 기소된 이봉관 서희건설 회장에 대해서는 징역 1년에 집행유예 2년, 로봇개 사업가 서성빈씨에 대해서는 징역 10개월에 집행유예 2년, 최재영 목사에 대해서는 벌금 800만원을 선고했다.

이날 법원은 김 여사가 2022년 3~5월 이봉관 회장에게 반클리프 아펠 목걸이와 티파니 브로치, 그라프 귀걸이 등 총 1억380만원 상당 귀금속을 받은 혐의를 모두 유죄로 인정했다. 2022년 4월 이배용 전 국가교육위원장에게 265만원 상당 금거북이, 같은해 9월 서성빈씨로부터 3900만원 상당 바쉐론콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의에 대해서도 유죄로 봤다. 2022년 6~9월 최재영 목사에게 540만원 상당 디올 가방을 받은 혐의와 2023년 2월 김상민 전 부장검사에게 1억4000만원 상당 이우환 화백 그림을 받은 혐의에 대해서도 유죄라고 판단했다. 이들은 모두 윤석열 전 대통령 취임 전후 김 여사에게 인사 등을 청탁하며 금품을 교부한 것으로 드러났다.

재판부는 “마땅히 공정하고 투명하게 이뤄져야 할 공적 의사 결정 과정이 김건희 개인적인 이익을 위해 거래 대상으로 전락한 것으로 이는 사회의 공정성과 신뢰를 근본적으로 훼손한 것”이라고 질책했다. 이어 “김건희는 수사가 본격화되자 일부 금품에 대해 뒤늦게 빌려준 것에 대해 감사하다는 변명과 함께 반환하거나 스스로 구매한 것이라고 주장하며 책임을 회피했다”며 “자신의 행위의 위법성을 충분히 인식하면서도 이를 은폐하려 한 것”이라고 했다.

법원은 김 여사에 대한 양형 이유를 설명하면서 “금품 제공자들의 청탁이 수사와 재판 과정에서 명백히 드러났는데도 김건희는 자신의 행위를 정당화하려 했다. 진정한 반성의 모습을 보기 어렵다”고 했다. 그러면서 “피고인은 영부인이라는 지위가 요구하는 사회적 책무를 외면한 채 그 지위를 사적 이익 수단으로 활용했다는 점에서 이에 상응하는 책임을 묻지 않을 수 없다”고 말했다.