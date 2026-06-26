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“80년 전문성으로 지식재산 강국 뒷받침”···대한변리사회 창립 80주년 기념식 가져

입력 2026.06.26 15:43

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26일 서울 대한변리사회관에서 열린 대한변리사회 창립 80주년 기념식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대한변리사회 제공

26일 서울 대한변리사회관에서 열린 대한변리사회 창립 80주년 기념식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대한변리사회 제공

대한변리사회가 창립 80주년을 맞아 26일 서울 대한변리사회관에서 기념식을 가졌다.

대한변리사회는 1946년 조선변리사회로 창립돼 1947년 한국변리사회로 이름을 바꿨고, 변리사법 제정·시행 이후인 1962년 대한변리사회로 재창립해 80년의 역사를 이어왔다.

특허·상표·디자인 등 지식재산 분야에서 기술의 권리화와 보호, 사업화와 분쟁 대응 등을 지원하는 전문가 단체다.

대한변리사회는 이날 기념식에서 조선변리사회 창립 이후부터 걸어온 발자취를 돌아보고, 기술패권 경쟁과 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위한 미래 비전을 논의했다.

80년간 축적해 온 전문성을 바탕으로 대한민국이 초일류 지식재산 강국으로 도약하는 데 기여해 나가겠다는 의지도 천명했다.

전종학 회장은 “AI와 기술패권 경쟁이 심화되는 시대에 지식재산 경쟁력은 곧 국가 경쟁력”이라며 “변리사 비밀유지권 도입과 소송대리권 제도 개선, 지식재산 가치평가·투자·금융 활성화를 통해 기업의 혁신과 기술 보호를 뒷받침해 나갈 것”이라고 말했다.

이날 기념식에는 김용선 지식재산처장과 원혜영 지식재산단체총연합회장, 여야 국회의원 등이 참석해 축하의 뜻을 전했고, 조정식 국회의장과 다렌 탕 세계지식재산기구(WIPO) 사무총장도 영상으로 축하 메시지를 전했다.

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