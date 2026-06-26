이 대통령 “팔란티어 경쟁할 혁신기업 육성…CIA처럼 한국형 인큐텔 설립”

이재명 대통령은 26일 “미국 (데이터 분석 기업) 팔란티어와 당당하게 경쟁할 혁신 기업을 만들어야 한다”며 2030년까지 신안보 분야에서 기업가치 1조원 이상 기업 5개, 매출 1000억 기업 50곳 육성을 추진하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 미국 중앙정보국(CIA) 인큐텔 모델처럼 한국형 인큐텔을 설립해 정부의 전략적 투자를 확대하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 ‘미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의’에서 “현대 안보 환경은 기술이 승패를 가르는 기술안보 시대로 바뀌었다. 전장은 지상·해상·공중을 넘어 인공지능(AI)이 지배하는 영역으로 무한 확장 중”이라며 “대한민국이 전통적인 방산 강국에서 글로벌 신 안보 강국으로 거듭나려면 국가 차원의 신안보 혁신기업 육성이 무엇보다 중요하다”고 밝혔다.

이 대통령은 “기술을 가진 혁신 기업을 얼마나 보유하느냐에 따라 국가 생존의 경쟁력이 결정된다”며 “대한민국은 과거 소총 한 자루 만들지 못하고 원조를 받던 나라에서 세계가 주목하는 방산 4강 국가로 도약했지만, 대기업·하드웨어 중심으로 편중돼 있고 조달 구조가 느리고 경직된 것도 현실”이라고 말했다.

이 대통령은 “정부는 인공지능·드론·사이버안보·우주항공 등 첨단 독점 기술을 보유한 신안보 혁신기업을 육성하려 한다”며 “기업가치 480조에 이르는 미국 (데이터 분석 기업) 팔란티어와 당당하게 경쟁할 혁신 기업을 우리도 만들어야 한다”고 말했다. 그러면서 정부는 2030년까지 신안보 분야 기업가치 1조원 이상 기업 5개, 매출 1000억 기업 50곳 육성을 추진하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이를 위한 전략으로 “혁신기업의 기술 제품을 신속하게 구매할 수 있도록 우주항공 등 비국방분야는 혁신촉진형 계약제도를 도입하고, 국방 분야는 1년 이내에 첨단 무기체계 최초배치가 가능하도록 첨단기술형 획득제도를 만들 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “혁신기업 투자 및 기술 연계 등으로 안보역량을 강화한 미국 CIA(중앙정보국) 인큐텔 모델처럼, 한국형 인큐텔 설립을 통해 신안보 산업에 대한 정부의 전략적 투자를 확대할 것”이라고 전했다.

이 대통령은 “사실 대한민국은 세계에서 도드라질 만큼 군사 밀도가 높은 나라”라며 “분단이라고 하는, 단점이라면 단점이고 질곡이라면 질곡인 위기 요인을 오히려 기회로 잘 살릴 수 있다”고 말했다. 그러면서 “결국 민간 혁신기업의 활동을 정부가 얼마나 측면 지원을 잘하느냐에 따라 승패가 날 것”이라며 “정부도 새로운 생태계 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다.