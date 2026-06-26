IAEA 사무총장 “종전 합의 따라 이란 핵 사찰해야”

국제원자력기구(IAEA)가 미국·이란 간 종전 양해각서(MOU)에 따른 핵 사찰이 필요하다고 거듭 강조했다. 핵 사찰을 둘러싼 양측 간 이견이 지속하는 상황에서 IAEA가 사찰을 진행하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

로이터통신에 따르면 일본을 방문 중인 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 26일 기자회견에서 “종전 합의를 이행하기 위해 IAEA는 이란에 들어가 핵 사찰을 수행해야 한다”며 “조만간 이란에 입국할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

그는 지난 23일 일본 NHK와의 인터뷰에서도 “(미·이란 간 합의에는) 60일이라는 틀이 정해져 있으므로 시간을 낭비하지 말고 (핵시설 사찰을) 진행해야 한다”고 말했다.

그로시 총장의 발언은 미·이란이 종전 MOU 체결 이후 핵 사찰 등 주요 쟁점에 대해 상반된 입장을 보이는 가운데 나왔다. MOU 이후 첫 실무협상이 진행된 지난 22일 J D 밴스 미 부통령은 이란이 IAEA 사찰단 복귀에 동의했다고 밝혔다. 하지만 이란은 최종 합의 타결과 제재 해제가 이뤄지기 전까지는 사찰단을 허용할 수 없다고 반박했다.

그로시 총장은 이날 향후 이란의 핵무기 개발을 막기 위한 강력한 검증체계 마련도 주문했다. 그는 “미·이란 간 합의의 목적은 이란이 핵무기를 개발하지 않도록 보장하는 것”이라며 “이란 정부가 꽤 명확하게 그런 의도가 없다고 했지만, 이것만으로는 충분하지 않다”고 했다. 그러면서 “가능한 한 빨리 매우 강력한 검증체계를 구축해야 한다”고 했다.