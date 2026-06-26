“평당 143만원 땅을 1000원에” 구미시 제안에 경북도의회도 가세···“반도체 팹 최적지는 구미”

경북 구미시가 반도체 생산시설인 팹(Fab·Fabrication) 유치를 위해 산업용지를 3.3㎡당 1000원에 공급하겠다고 밝힌 데 이어 경북도의회도 구미 유치전에 가세했다.

경북도의회는 26일 성명을 내고 정부가 추진 중인 ‘광주·전남권 제2 반도체 클러스터 조성 계획’에 대해 “반도체 투자는 정치적 논리가 아니라 산업의 논리와 원칙에 따라 결정돼야 한다”고 밝혔다.

도의회는 “국가균형발전은 반드시 이뤄야 할 시대적 과제이지만, 산업정책을 정치의 논리에 가두는 구실이 돼서는 안 된다”며 “반도체 투자는 인력, 전력, 용수, 연구개발 역량, 공급망 등 입지 조건을 철저히 검토한 뒤 결정해야 한다”고 주장했다.

도의회는 구미가 반도체 산업의 최적지라고 강조했다. 구미에는 SK실트론을 비롯한 소재·부품·장비 기업이 집적돼 있고, 전력과 용수 등 기반시설도 갖춰져 있다는 것이다. 도의회는 “경북은 전력 자립도가 228%로 전국 1위 수준이고, 낙동강 수계를 기반으로 한 공업용수 공급 체계도 갖추고 있다”고 밝혔다.

앞서 김장호 구미시장은 전날 긴급 기자회견을 열고 반도체 팹 유치 기업에 구미국가산업단지 5단지 2단계 부지를 3.3㎡당 1000원에 공급하겠다고 밝혔다. 현재 해당 부지의 분양가는 3.3㎡당 148만원 수준이다.

구미시는 전체 부지 약 270만㎡(82만평)가 반도체 팹 부지로 활용될 경우 지원 규모가 약 1조2000억원에 이를 것으로 보고 있다. 재원은 지방채 발행과 세출 구조조정으로 마련하겠다는 구상이다. 구미시 재정자립도는 26.09%, 통합재정수지는 1043억원 적자로 공시돼 있다.

대구·경북지역 국민의힘 의원들도 전날 국회에서 기자회견을 열고 “민간 기업의 투자 판단에 정치적 영향력이 개입되지 않도록 하라”고 반발했다. 장동혁 대표와 김재원 최고위원도 정부가 반도체 입지 선정에 정치적 압박을 가하고 있다는 취지로 비판했다.