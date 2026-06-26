미용실 원장에 헐값 임대? “억측”…한성숙 청문회 둘째날도 부동산 공방

한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문회 이틀째인 26일 한 후보자의 오피스텔 임대·매매의 적절성 등을 두고 여야가 공방을 벌였다. 국민의힘은 한 후보자가 오피스텔을 임대·매매한 지인이 과거 권양숙 여사의 미용사였던 점을 거론하며 의혹을 제기했다. 한 후보자는 “수용하기 어려운 수준의 과한 주장”이라며 반박했다.

김희정 국민의힘 의원은 이날 인사청문회에서 한 후보자의 오피스텔 임대·매매와 관련해 “파격적인 조건인 보증금 1000만원, 월세 150만원에 오피스텔을 임대한 이유가 무엇이냐”며 “어떤 지인이길래 형제간에도 주기 힘든 정도의 특혜를 줬나. 우회 증여 아닌가”라고 말했다.

김 의원은 “해당 원장의 이력을 봤더니 권양숙(노무현 전 대통령 배우자) 영부인을 담당했다고 한다”며 “다른 영부인을 담당한 적이 있냐고 물었더니 그때부터 연락이 두절됐다”고 말했다.

강승규 국민의힘 의원은 “전 대통령 영부인의 머리를 했던 사람이면 그 사람을 통해 기업인이던 한 후보자와 네트워크가 형성될 수 있고 그 답례로 (임대료를) 싸게 주고 매매를 할 수 있다는 합리적 의심을 할 수 있다”고 주장했다.

한 후보자는 이러한 의혹 제기에 “과하다고 생각한다”며 반박했다. 그는 “(부동산이) 안 나가니까 싸게 드린 것인데 대통령 영부인 말씀까지 하시는 것은 수용하기 어려운 수준”이라고 말했다.

한 후보자는 “저가이기 때문에 증여라고 말씀하시지만 부동산 거래에서 급매는 발생할 수 있는 부분 아닌가”라며 “총리 후보가 되기 위해서 급매를 했다는 비난까지도 받겠지만 그 부분을 이상한 거래, 이상한 징후라고 하시는 것은 과하다”고 말했다.

이소영 더불어민주당 의원은 “오피스텔 임대를 하면 임차인이 예전에 누구 머리를 손질했는지까지 알아야 하나”라며 “어느 정도 합리적인 근거를 제시하며 의혹을 제기해야지 초등학생도 하지 않을 수준의 비약과 억측으로 인사청문회 시간을 낭비하냐”고 말했다.

한 후보자는 국민의힘이 제기한 의혹과 관련해 “제가 도대체 무엇을 증여하고 누구에게 무슨 특혜를 받았다는 것인지 명확히 해달라”며 “미용실 이야기는 너무 선정적이다. 제가 갖고 있지 않은 문제에 대한 지적은 명확히 말씀드리고 넘어가고 싶다”고 말했다.

한 후보자는 “가족에게 가면 증여 문제가 있다는 것을 이번에 더 알았다”며 “제 가족이 저 때문에 버린 시간을 어떻게 보상해야 할 것이냐의 문제가 있었다”고 해명할 때는 울컥한 모습을 보이기도 했다.