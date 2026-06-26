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김민석, 국민의힘 ‘호남 반도체’ 비판에 “정치 망치는 것도 모자라 경제·미래 발목 잡아서야”

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김민석 국무총리는 26일 정부의 호남권 반도체 클러스터 조성 검토에 대한 국민의힘의 비판에 "낡은 정치가 또 미래의 발목을 잡으려 한다"고 밝혔다.

김 총리는 이날 엑스에 "겨우 내란을 극복하고 도약을 준비하는 시점에서 경제 전쟁 앞의 기업 판단을 또다시 정치 공세로 방해해선 안 된다"며 이같이 적었다.

김 총리는 "기업이 시장 논리에 따라 투자를 결정하면 정부는 이를 지원한다"며 "인공지능 시대의 도래가 초래한 메모리 공급 부족으로 각국이 경쟁적으로 공장을 건설 중이다. 뒤처지면 죽는다"고 말했다.

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김민석, 국민의힘 ‘호남 반도체’ 비판에 “정치 망치는 것도 모자라 경제·미래 발목 잡아서야”

입력 2026.06.26 17:31

  • 민서영 기자

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김민석 국무총리가 26일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 ‘청년리더십학교 워크숍’에서 특강하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 26일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 ‘청년리더십학교 워크숍’에서 특강하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리는 26일 정부의 호남권 반도체 클러스터 조성 검토에 대한 국민의힘의 비판에 “낡은 정치가 또 미래의 발목을 잡으려 한다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 엑스에 “겨우 내란을 극복하고 도약을 준비하는 시점에서 경제 전쟁 앞의 기업 판단을 또다시 정치 공세로 방해해선 안 된다”며 이같이 적었다.

김 총리는 “기업이 시장 논리에 따라 투자를 결정하면 정부는 이를 지원한다”며 “인공지능(AI) 시대의 도래가 초래한 메모리 공급 부족으로 각국이 경쟁적으로 공장을 건설 중이다. 뒤처지면 죽는다”고 말했다.

그는 “용인만으로는 부족하다고 판단해온 세계적 기업들의 결정이 정부의 압박으로 좌지우지되겠나”라며 “토지 비용, 전력, 용수, 전문 인력 등을 종합 고려하고 무엇보다 장기적 안정성과 경제성을 숙고했을 것”이라고 강조했다. 그러면서 “정부는 기업 결정의 성공을 위해 전폭적 지원을 할 것”이라고 말했다.

김 총리는 또 “대권을 꿈꾸건, 검찰 출신이건 악습을 고칠 때가 되었다”면서 “정치를 망치는 것도 모자라 경제와 미래의 발목까지 잡아서야 되겠습니까”라고 했다. 이를 두고 호남 반도체 투자설에 대해 강도 높게 비판한 국민의힘 오세훈 서울시장과 무소속 한동훈 의원 등을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나온다.

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