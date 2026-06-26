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메가박스중앙 회생신청에 영화계 ‘비상’···영진위, 피해접수센터 운영

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본문 요약

영화진흥위원회가 메가박스중앙의 회생절차 개시 신청과 관련한 피해접수를 받는다.

중앙그룹의 유동성 위기가 장기화했을 때 영화 제작사·홍보사·수입사 등 각종 유관업체가 받을 수 있는 피해를 사전에 대비하기 위함으로 보인다.

영화진흥위원회는 26일 메가박스중앙의 회생절차 개시 신청과 관련해 '영화계 피해접수센터'를 운영한다고 공지했다.

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메가박스중앙 회생신청에 영화계 ‘비상’···영진위, 피해접수센터 운영

입력 2026.06.26 17:41

수정 2026.06.26 17:44

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  • 전지현 기자

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지난해 3월30일 서울 시내 한 메가박스 지점의 모습. 연합뉴스

지난해 3월30일 서울 시내 한 메가박스 지점의 모습. 연합뉴스

영화진흥위원회가 메가박스중앙의 회생절차 개시 신청과 관련한 피해접수를 받는다. 중앙그룹의 유동성 위기가 장기화했을 때 영화 제작사·홍보사·수입사 등 각종 유관업체가 받을 수 있는 피해를 사전에 대비하기 위함으로 보인다.

영화진흥위원회는 26일 메가박스중앙의 회생절차 개시 신청과 관련해 ‘영화계 피해접수센터’를 운영한다고 공지했다. 정산 지연 등 금전적 피해를 비롯, 회생절차가 시장에 미칠 영향과 그에 대한 건의사항을 접수한다.

메가박스중앙은 3대 멀티플렉스 체인인 메가박스와 5대 투자·배급사인 플러스엠엔터테인먼트(플러스엠)를 보유하고 있다. 극장사이자 영화 콘텐츠를 공급하는 대형 회사의 위기에 영화진흥위원회는 ‘배급사, 영화관, 제작사’ 등 관계자들의 의견을 두루 청취할 전망이다.

영화진흥위원회 측은 “접수된 내용은 현황 파악 및 대응방안 검토를 위한 기초자료로 활용될 예정”이라고 밝혔다.

앞서 23일 서울회생법원은 메가박스중앙 등 중앙그룹 계열사 5곳에 대한 대표자 심문을 열고 기업회생절차(법정관리) 심사에 착수했다. JTBC가 지난 12일 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언한 여파가 그룹 전체의 유동성 위기로 이어졌다.

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