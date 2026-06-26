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본문 요약

행정안전부는 10·29 이태원 참사 당시 구조에 참여한 뒤 트라우마에 시달리다 숨진 백모씨를 참사 희생자로 결정했다고 26일 밝혔다.

이번 결정에 따라 이태원 참사 희생자는 159명에서 160명으로 늘어났다.

유가족은 재난안전법과 이태원참사진상규명법에 따른 지원을 받게 된다.

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이태원 참사 구조 트라우마 겪다 숨진 상인, 희생자 인정

입력 2026.06.26 18:13

  • 노도현 기자

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10.29 이태원 참사 3주기를 하루 앞둔 지난해 10월28일 서울 이태원 ‘기억과 안전의 길’ 추모 공간에서 시민들이 메시지를 읽으며 추모하고 있다. 문재원 기자

10.29 이태원 참사 3주기를 하루 앞둔 지난해 10월28일 서울 이태원 ‘기억과 안전의 길’ 추모 공간에서 시민들이 메시지를 읽으며 추모하고 있다. 문재원 기자

행정안전부는 10·29 이태원 참사 당시 구조에 참여한 뒤 트라우마에 시달리다 숨진 백모씨(37)를 참사 희생자로 결정했다고 26일 밝혔다.

이태원 해밀톤호텔 주변에서 주점을 운영하던 고인은 참사 당시 피해자들을 옮기는 등 긴급 구조활동에 동참했다. 이후 극심한 트라우마를 겪다가 지난 4월 숨진 채 발견됐다. 행안부는 전문가와 관계기관의 종합적인 확인을 거쳐 고인을 희생자로 결정했다.

이번 결정에 따라 이태원 참사 희생자는 159명에서 160명으로 늘어났다. 유가족은 재난안전법과 이태원참사진상규명법에 따른 지원을 받게 된다.

행안부는 “앞으로도 피해자와 유가족의 명예와 사생활을 보호하는 가운데 관련 법령에 따라 필요한 지원이 차질없이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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