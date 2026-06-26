창간 80주년 경향신문

또 호남 간 김민석 “난 DJ 키즈이자 당원주권론자”…전대 겨냥 민주당 ‘적통성’ 강조

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

김민석 국무총리가 26일 광주를 찾아 "공부하는 정당이 최고의 정당이고, 김대중을 만든 것은 처음부터 끝까지 학습이었다"며 "당원주권 시대의 전제는 공부하는 당원"이라고 밝혔다.

DJ 키즈임을 강조해 온 김 총리가 김대중 전 대통령의 정치적 고향인 호남에서 자신의 민주당 적통성을 부각하고, 차기 당권 경쟁자인 정청래 전 더불어민주당 대표의 당원주권주의 주장을 겨냥한 메시지로 풀이된다.

김 총리는 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 김대중정치학교 워크숍 특강에서 "저는 김대중 키즈"라며 "제 몸처럼 민주당을 사랑하고, 또 그 기간 전체를 관통했던 저의 정치의 역사는 사실은 김대중 대통령과 함께하고 배운 시간, 제 사고와 정치의 틀을 구성했던 시간과 연결이 돼 있다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

또 호남 간 김민석 “난 DJ 키즈이자 당원주권론자”…전대 겨냥 민주당 ‘적통성’ 강조

입력 2026.06.26 18:33

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
김민석 국무총리가 26일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 ‘청년리더십학교 워크숍’에서 ‘청년 정치인을 위한 DJ 정치론’을 주제로 특강하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 26일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 ‘청년리더십학교 워크숍’에서 ‘청년 정치인을 위한 DJ 정치론’을 주제로 특강하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 26일 광주를 찾아 “공부하는 정당이 최고의 정당이고, 김대중을 만든 것은 처음부터 끝까지 학습이었다”며 “당원주권 시대의 전제는 공부하는 당원”이라고 밝혔다. DJ 키즈임을 강조해 온 김 총리가 김대중 전 대통령의 정치적 고향인 호남에서 자신의 민주당 적통성을 부각하고, 차기 당권 경쟁자인 정청래 전 더불어민주당 대표의 당원주권주의 주장을 겨냥한 메시지로 풀이된다.

김 총리는 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 김대중정치학교 워크숍 특강에서 “저는 김대중 키즈”라며 “제 몸처럼 민주당을 사랑하고, 또 그 기간 전체를 관통했던 저의 정치의 역사는 사실은 김대중 대통령과 함께하고 배운 시간, 제 사고와 정치의 틀을 구성했던 시간과 연결이 돼 있다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 정 전 대표가 표방하는 당원주권주의를 겨냥해 “당원주권시대라는 말을 제일 처음 만들어내고 사용한 사람이 저”라고도 말했다. 김 총리는 “저는 기본적으로 굉장히 강한 당원주권론자”라며 “원래부터 1인1표제를 생각하던 사람이고, 의원총회 생중계 얘기도 나오는데 저는 몇 년 전부터 그것을 주장했던 사람”이라고 밝혔다.

김 총리는 “1인1표제로 (당원주권이) 끝인가? 그렇지 않다”며 “돈과 조직을 갖고 있는 사람들이 딱 6개월간 1000원씩 내고 투표할 사람 딱 300명만 모으면 어지간한 선거에 다 당선될 수 있는 구조가 될 수 있는 것”이라고 비판했다.

그는 “최악의 경우로 간다면 그것은 제대로 된 역사적 뿌리가 있는 정당이 아니라 조합 정당이 돼버릴 수 있다”며 “진정한 당원주권이 이뤄지려면 더 많은 정보, 더 많은 토론, 더 많은 권한, 더 많은 의무 네 가지를 지속적으로 보장할 수 있도록 당이 제도 개혁을 해야 한다”고 말했다.

김 총리는 또 “민주주의를 생각하는 사람이라면, 또 민주당 당원이라면 반드시 읽어야 될 책들이 몇 권 있다”며 “첫째 헌법, 둘째 김대중 자서전, 셋째 노무현 자서전, 넷째 문재인 자서전, 다섯째 앞으로 이 대통령이 언젠가 쓸 자서전”이라고 밝혔다.

그는 “과한 언어나 태도로 대통령을 비판하는 것은 과잉 자신감에 의한 난”이라며 “김대중 대통령이 놓은 역사적 초석 위에서 김대중, 노무현, 문재인을 거쳐 이 대통령까지 이어졌는데, 감히 말씀드리건대 저는 지금 이 대통령이 가장 정확하게 가장 치열하게 그 노선을 실현하고 계승해가고 있다고 믿는다”고 밝혔다.

김 전 대통령에서 시작된 민주당의 계보를 강조하며 DJ 키즈인 자신이 민주당의 정체성을 계승하고 이 대통령의 국정 운영을 뒷받침할 적임자라는 점을 부각하려는 메시지로 풀이된다. 정 전 대표도 전날 페이스북에 “김대중-노무현-문재인-이재명 대통령을 배출한 자랑스러운 민주당의 역사를 지키겠다”며 민주당의 정체성을 강조했다.

정 전 대표는 이날 경기 양평에서 1박2일로 열린 민주당 여성 당선인 워크숍에 참석했다. 김 총리도 워크숍 이틀 차인 27일 오전 참석할 전망이다.

김 총리와 정 전 대표는 전날인 25일에도 전북 정읍에서 열린 전북도당 당선인 워크숍을 나란히 찾았다. 오는 28~29일 청년 당선인 워크숍에도 각각 참석할 것으로 전해졌다. 차기 당권주자로 꼽히는 이들이 6·3 지방선거 당선인 워크숍을 잇달아 찾으며 8월 전당대회를 앞두고 당심 다지기에 나서는 모습이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글