대한의료법인연합회 제10대 회장에 박진식 세종병원 이사장 선출

대한의료법인연합회 제10대 회장에 박진식 혜원의료재단 세종병원 이사장이 선출됐다.

세종병원은 지난 25일 열린 대한의료법인연합회 제22차 정기총회에서 박 이사장이 전국 1300여개 의료법인들의 대표단체인 연합회의 신임 회장으로 취임했다고 26일 밝혔다.

박 신임 회장은 서울대학교 의과대학을 졸업하고, 서울대병원에서 전공의·전임의 과정을 마친 심장내과 전문의다. 2008년 심장전문병원인 세종병원에 심장내과 과장으로 부임한 이래 기획실장, 병원장 등을 역임한 뒤 2014년부터 의료법인 혜원의료재단 이사장으로서 부천세종병원·인천세종병원을 이끌고 있다.

박 회장은 연합회를 이끌며 의료법인 인식 개선, 의료법인 법·제도 기반 강화, 회원 의료법인 권익 향상 등을 이끌어내겠다고 공언했다. 그는 취임사를 통해 “전국 각지에서 묵묵히 맡은 바 역할을 다하는 의료법인들이 현재 다양한 현안 속에 어려움에 처해있다”며 “의료법인의 성장과 권익 보호는 대한민국 의료의 지속가능성을 확보하는 데 필수다. 공공의료에 있어 의료법인 역할을 강화하는 등 상생할 수 있도록 앞장서겠다”고 밝혔다.

박 회장은 세종병원 이사장으로 재직해 오면서 의료기관 간 긴밀한 협력 체계 구축, 지역사회와의 지속적인 상호 교류, 선도적 ESG 경영실천을 통해 병원의 공공성과 지속가능성을 높이는 주력했다는 평가를 받아 왔다. 특히 ESG 경영에 앞장서 재사용 가능한 수술 가운 도입, 해외 의료나눔 1700례 달성 등의 실적을 이뤄왔다. 또한 세종병원을 주축으로 한 전국 1·2·3차 의료기관 협력네트워크인 ‘세종심혈관네트워크(SJ-CCN)’를 구축하는 등 응급·중증 환자 수용 체계 확립과 의료기관 간 협력 강화에도 앞장선 바 있다.