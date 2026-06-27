외모로 나이를 맞힐 수 없는 시대: 에이지 블라인드

겉모습만 보고 나이를 짐작하던 시대였다. 주름은 나이를 말했고, 피부는 세월을 드러냈다. 연령대마다 외모와 옷차림의 경계도 뚜렷했다. 20대는 20대답게, 40대는 40대답게 꾸미는 것이 자연스러운 질서처럼 받아들여졌다. 상대를 처음 만나면 외모를 통해 나이를 가늠하고, 그에 맞춰 말투와 호칭을 정하는 일도 어렵지 않았다.



지금은 다르다. 스무 살처럼 보였던 사람이 마흔을 앞두고 있거나, 또래인 줄 알았던 사람이 실제로는 열 살 이상 차이 나는 경우도 흔하다. SNS에서는 연예인뿐 아니라 일반인들의 실제 나이를 듣고 “믿기지 않는다”는 반응이 이어진다. 최근 해외에서는 이러한 변화를 설명하는 표현으로 ‘에이지 블라인드(Age Blindness)’라는 용어가 확산되고 있다. 틱톡 등 SNS에서 퍼진 이 표현은 외모만으로 상대의 실제 나이를 가늠하기 어려워진 사회·문화적 현상을 뜻한다. ‘몇살처럼 보인다’는 기존의 감각과 기준이 흐려진 시대가 온 것이다.



“나만 늙는 거야?” 나이가 보이지 않는 이들



에이지 블라인드 현상은 대중문화 분야에서 가장 선명하게 드러난다. 최근 배우 고현정은 만 55세라는 나이가 무색할 만큼 캐주얼한 패션과 긴 생머리 스타일을 보여줬다. 투명한 피부와 또렷한 얼굴선까지 어우러지면서 온라인에서는 “50대라는 것이 믿기지 않는다”는 댓글이 잇따랐다. 만 48세 배우 하지원은 최근 음악방송에서 약 20년 전 발표했던 ‘홈런’ 무대를 다시 선보였다. 탄탄한 몸매와 안정적인 퍼포먼스로 온라인에서는 “시간이 멈춘 것 같다”는 반응이 이어졌다. 만 47세 가수 채연 역시 20년 전 히트곡 무대를 재현하며 변함없는 모습을 과시했다.



예방적 안티에이징 대중화

나이·외모 상관관계 약화

건강수명 길어지면서

과거보다 신체·인지기능

10~15년 정도 더 젊어져

연령에 맞물렸던 생애주기

삶의 이정표 달라지며

패션·라이프스타일도 변화

나이보다 취향에 맞춰

해외에서는 영화 <악마는 프라다를 입는다 2>로 20년 만에 다시 한자리에 선 배우들이 화제가 됐다. 앤 해서웨이를 비롯해 메릴 스트리프, 에밀리 블런트 등 주연 배우들의 외모를 두고 해외 온라인에서는 “시간이 멈춘 것 같다” “나이를 가늠하기 어렵다”는 반응이 잇따랐다. ‘강산이 두 번 바뀌는 시간’이 무색하게, 이들의 모습에선 세월의 간극을 좀처럼 느끼기 어려웠다. 미국 패션 매거진 코즈모폴리턴은 최근 이를 에이지 블라인드 현상을 보여주는 대표적인 사례로 소개하며 “이제는 어느 나이가 어떤 모습이어야 하는지 누구도 확신하기 어려운 시대가 됐다”고 했다.



변화는 연예계에만 머물지 않는다. 이길여 가천대 총장처럼 90대인 실제 나이를 가늠하기 어려운 사례는 특별한 일이 아니다. 기업 CEO와 교수, 의료인 등 공개 활동이 많은 전문직 종사자들 역시 나이를 공개한 뒤 “10~20년은 젊어 보인다”는 반응을 얻는 일이 잦다. 일반인들이 자신의 실제 나이를 공개하는 SNS 콘텐츠가 수백만 조회 수를 기록하는 사례도 줄 잇고 있다. 이는 ‘동안’이라는 개인적 특성을 넘어 사회 전반에서 나이와 외모의 연결고리가 약해지고 있음을 보여준다.



안티에이징이 일상이 된 세대의 등장



그렇다면 사람들은 왜 이전 세대보다 훨씬 젊어 보이게 됐을까. 그리고 무엇이 ‘나이를 알아보는 감각’을 바꿔놓은 것일까.



전문가들은 가장 큰 요인으로 ‘예방적 안티에이징’의 대중화를 꼽는다. 과거에는 주름이 깊어지고 피부가 처진 뒤 이를 개선하기 위해 병원을 찾았다면, 지금은 노화가 시작되기 전부터 관리하는 것이 일상이 됐다. 자외선 차단제를 매일 바르고 레티노이드 화장품을 사용하며, 초기 단계부터 보톡스나 리프팅 시술을 받는 일이 일상화되면서 과거 세대와는 다른 외모 기준이 형성되고 있다.



김진현 바노바기성형외과 원장은 “예전에는 노화가 상당히 진행된 뒤 병원을 찾는 경우가 많았지만 최근에는 현재 상태를 오래 유지하려는 목적으로 예방적 안티에이징 치료를 받는 30~40대가 크게 늘었다”며 “자외선 차단과 운동, 금연, 체중 관리 같은 생활습관이 보편화된 데다 보톡스, 필러, 리프팅 등 다양한 시술까지 대중화되면서 실제 나이를 외모만으로 짐작하기 어려운 현상이 나타나고 있다”고 말했다.



이 같은 변화는 해외에서도 공통으로 관찰된다. 한때 연예인이나 유명인의 전유물처럼 여겨졌던 안티에이징 시술이 대중화됐다. 여기에 SNS와 필터 문화가 더해지면서 ‘실제 나이보다 어려 보이는 얼굴’은 새로운 기준처럼 받아들여지고 있다. 코즈모폴리턴은 밀레니얼 세대를 ‘예방적 안티에이징을 일상화한 첫 세대’라고 평가하며 이러한 흐름을 주도하고 있다고 설명했다. 미국 성형외과 전문의 마이클 스타인은 “사람들이 늙음을 받아들이지 않아 더 많은 시술을 받고, 주변 사람들이 어려 보일수록 자신도 그 기준에 맞춰야 한다는 압박을 느끼는 ‘서로를 부추기는 고리’가 만들어지고 있다”고 진단했다.



젊어지는 사회…흐려지는 나이 기준



다만 전문가들은 에이지 블라인드를 단순히 안티에이징 기술의 발달만으로 설명하기는 어렵다고 말한다. 건강수명의 연장으로 신체가 과거보다 젊어진 데다, 세대를 구분하던 패션과 라이프스타일까지 달라지면서 나이를 드러내던 시각적 단서들이 동시에 흐려지고 있어서다.



정순둘 이화여대 사회복지학과 교수는 “과거의 노인과 지금의 시니어는 같은 연령대라고 보기 어려울 정도”라며 “현재의 시니어는 과거보다 10~15년 정도 젊어졌다고 볼 수 있다”고 짚었다. 실제로 세계보건기구(WHO) 고령화·생애과정국장을 지낸 존 비어드 컬럼비아대 교수 연구팀은 2024년 국제학술지 ‘네이처 에이징’에 발표한 연구에서 영국과 중국의 대규모 고령층 장기추적조사 자료를 분석한 결과, 최근 세대의 고령층일수록 같은 나이의 이전 세대보다 신체·인지 기능이 더 우수한 것으로 나타났다고 밝혔다. 연구팀은 1950년생이 68세였을 때의 신체 기능이 1940년생이 62세였을 때보다 더 우수했다는 결과를 제시하며, 노화에 따른 기능 저하도 다소 늦어지는 경향을 확인했다.



달라진 것은 신체만이 아니다. 과거에는 연령대별 옷차림이 비교적 분명하게 구분됐다. 중장년층은 중후한 정장이나 ‘나이에 맞는 옷차림’을 선택하는 것이 자연스럽게 여겨졌다. 그러나 지금은 20대와 50대가 같은 운동화와 티셔츠를 착용하고, 같은 브랜드를 소비하는 풍경이 낯설지 않다. 정 교수는 “예전에는 70대가 청바지를 입는 것 자체가 화제가 됐다면 지금은 젊은 층이 입는 디자인을 노년층도 자연스럽게 소비하도록 시장이 바뀌었다”며 “나이보다 취향과 라이프스타일이 소비를 결정하는 시대가 됐다”고 말했다.



삶의 이정표가 달라진 점도 ‘나이 감각’을 흐리게 만든 요인으로 꼽힌다. 과거에는 결혼과 출산, 내 집 마련, 승진 같은 생애주기가 특정 연령과 맞물려 있었다. 하지만 혼인과 출산이 늦어지고, 직업과 삶의 방식이 다양해지면서 ‘이 나이면 이 정도 삶을 살아야 한다’는 사회적 기준도 약해지고 있다.



이러한 흐름은 연구 결과에서도 확인된다. 독일 훔볼트대의 마르쿠스 베트슈타인 연구팀은 2023년 국제학술지 사이컬로지컬 사이언스에 발표한 연구에서 독일 40~85세 성인 1만4928명을 24년간 추적한 결과, 최근 출생한 세대일수록 같은 나이에서도 자신을 더 젊게 인식하는 경향이 뚜렷한 것으로 나타났다고 밝혔다. 연구팀은 출생 시기가 10년 늦어질 때마다 스스로 느끼는 나이가 실제 나이보다 약 2% 더 젊어졌으며, ‘나는 늙었다’는 인식의 변화 역시 이전 세대보다 완만했다고 분석했다.



에이지 블라인드는 긍정적인 효과와 함께 새로운 사회적 과제도 안긴다. 김 원장은 “안티에이징의 목표가 실제 나이를 감추는 데 있어서는 안 되고, 자신의 나이에 맞는 건강하고 자연스러운 인상을 오래 유지하는 것이 중요하다”면서 “사회적으로도 젊음만을 이상화하기보다는 다양한 연령의 아름다움을 존중하는 문화가 함께 자리 잡는 것이 바람직하다”고 말했다.



정 교수 또한 “이제는 나이만으로 사람을 판단해서는 안 되는 시대”라면서도 “젊어 보이려는 노력 자체를 부정할 필요는 없지만, 자연스럽게 나이 들어가는 것 또한 평가절하하지 않아야 한다”고 강조했다. 결국 에이지 블라인드 시대의 과제는 젊음을 추구하는 데 그치지 않고, 모든 세대의 나이 듦을 존중하는 문화를 함께 만들어가는 데 있는 것이다.

