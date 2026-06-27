종합특검 수사 막판 ‘초읽기’ 돌입···‘헤비테일’ 수사 전략 통할까

3대(내란·김건희·채상병) 특별검사가 밝히지 못했던 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사가 수사 종료까지 4주를 남겨뒀다. 특검은 4개월 넘게 수사를 이어왔지만 현재까지 4명을 재판에 넘기고 5명을 구속한 것에 그치는 등 큰 성과를 내지 못하고 있다. 특검은 수사 막판에 대거 성과를 거두는 ‘헤비테일’ 전략이라고 밝힌 바 있는데, 남은 한 달 동안 매듭지어야 하는 수사가 적지 않다.

27일 법조계에 따르면 종합특검의 수사 종료일은 다음 달 24일까지로, 이날까지 포함해 4주의 수사기간이 남았다. 특검은 지난 2월25일 수사를 개시했는데, 기본 수사 기간(90일)을 모두 쓰고 특검법에 따라 30일씩 두 차례 수사 기간을 연장했다.

특검은 지난 4개월 동안 앞선 3대 특검이 시간·인력 부족으로 마무리하지 못한 수사를 이어받아 수사했고 그 과정에서 일부 혐의는 추가로 인지해 수사를 확대했다. 김명수 전 합동참모의장을 내란 중요임무종사 피의자로 입건하고, 심우정 전 검찰총장 등 대검 수뇌부가 계엄에 가담한 정황도 포착했다. 관저 이전 비리 의혹 사건에서는 김대기 전 대통령비서실장을 구속했고, 감사원의 조작 감사 단서도 파악해 수사 범위를 넓혔다.

그러나 이렇다 할 성과는 아직 내지 못하고 있다. 김 전 의장에 대한 구속영장은 법원에서 기각됐다. 특검이 ‘초대형 국정농단’이라고 소개해 기대감을 높였던 쌍방울 대북송금 사건 수사 개입 의혹은 사실상 수사가 중단된 것으로 전해졌다. 넉 달 간 특검이 혐의를 어느 정도 입증할 수 있다고 판단해 재판에 넘긴 피고인은 4명, 신병을 확보한 피의자는 5명뿐이다.

이에대해 특검은 직원들에게 보내는 담화문에서 “구속영장 청구나 공소 제기는 수사 기간 후반기에 집중될 수밖에 없다”고 언급하는 등 수사 끝에 대거 성과를 거두는 ‘헤비테일’ 전략을 추구하겠다고 설명했다.

특검은 우선 남은 한 달 동안 ‘1호 사건’인 김 전 의장의 내란 혐의 입증에 총력을 다할 것으로 보인다. 특검은 김 전 의장이 군령권(작전 지휘권)을 가지고도 계엄을 제지하지 않은 책임이 있다고 보고 구속영장을 청구했으나, 법원은 “주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있다”며 기각했다.

특검은 김 전 의장이 단순히 합참의장으로서 의무를 다하지 않은 것을 넘어서 적극적으로 계엄에 가담했다는 걸 입증해야 하는 상황이다. 특검은 수사 초반 윤석열 전 대통령 등을 반란 혐의로도 입건해 추가로 기소한다는 계획을 세웠으나 법리상 별도 기소가 어렵다고 보고 이는 사실상 단념한 것으로 전해졌다.

검찰과 국정원 등의 내란 가담 여부를 밝히는 것도 남은 과제다. 특검은 그동안 불법 계엄 지시에 반대했고, 이를 폭로한 홍장원 전 국정원 1차장도 계엄 전후 이에 가담한 정황이 있다며 내란 중요임무종사 피의자로 입건했다. 특검은 전날까지 홍 전 차장에 대해 네 차례에 걸쳐 피의자 조사를 실시하는 등 혐의 입증에 주력하고 있다.

특검은 계엄 당시 대검도 조직적으로 계엄 상황에 대비했다는 정황 포착하고 심 전 총장과 전무곤 전 대검 기획조정부장 등 당시 대검 수뇌부를 상대로도 수사를 확대했다. 이들은 내란 특검 등 앞선 계엄 수사에서는 수사 선상에 오르지 않았던 인물이다.

특검이 김건희 여사 수사 무마 의혹도 규명할 수 있을지 주목된다. 특검은 이창수 전 서울중앙지검장을 비롯해 당시 수사팀 검사들을 줄소환하는 등 잰걸음 수사를 하고 있지만, 관련 성과는 아직 드러나지 않고 있다. 당시 대검이나 중앙지검 지휘부가 통상의 업무 지시를 넘어서 부당하게 ‘봐주기 수사’ 압박을 했다는 확실한 증거를 찾는 것이 유죄 입증의 관건으로 지목된다.

관저 이전 비리 의혹과 관련해서는 특검이 당시 감사원의 조작 감사 혐의를 입증해 낼지 관심이 쏠린다. 특검은 윤석열 정부의 대통령실·관저 이전 과정에서 예산 불법 전용 등 비리가 있었고, 당시 감사원이 이를 감사할 때 조작 감사가 있었다고 의심하고 있다. 특검은 유병호 감사원 감사위원(당시 감사원 사무총장) 등도 여기에 개입했을 가능성을 열어두고 수사 중이다.

특검은 당시 이 감사의 단장이었던 손모 감사원 과장에 대해 구속영장을 법원에 청구했지만 법원 문턱을 넘지 못했다. 수사팀은 보강 수사를 거쳐 손 과장에 대한 구속영장을 다시 청구할지 현재 검토 중이다.