양배추 썰고, 통밀면 삶고, 마늘 볶아 함께 버무리면 완성 더운 날 불 앞에서 요리하는 게 즐거울 수 있음을 깨닫게 해주는 한 끼

파스타를 사랑하지만, 먹고 나면 남는 왠지 모를 죄책감. 크림소스의 진한 풍미도 좋고, 듬뿍 들어간 치즈도 매력적이지만, 어느 순간부터는 맛만큼이나 속이 편안한 한 끼에 유독 관심이 간다. 나이가 들어서 일 수도, 매일의 식사를 조금 더 오래 즐기고 싶어서 일 수도. 그래서 작심한 오늘의 요리! 재료 하나하나, 본연의 맛을 살린 담백한 파스타를 만들어 본다.

통밀면과 양배추를 활용한 오일 파스타. 바쁜 평일 저녁이나 가볍게 한 끼를 챙기고 싶은 주말에 이만한 음식이 또 없다. 재료는 단순하지만 먹고 나면 만족감이 크고, 무엇보다 몸이 한결 가볍게 느껴지니까.

통밀면은 일반 파스타 면보다 구수한 향이 나는데, 처음에는 낯설게 느껴질 수 있지만 몇 번 먹다 보면 특유의 고소함에 점차 빠져든다. 밀의 풍미가 살아 있어 소스의 색깔이 짙지 않아도 충분히 알찬 맛이 난다. 그래서 화려한 양념으로 덮기보다는 재료 본연의 맛을 살리는 요리에 특히 잘 어울린다. 여기에 아삭하고 달큰한 양배추가 더해지면 훌륭한 조합의 우리 집 파스타 완성.

양배추는 참 신기한 재료다. 생으로 먹으면 시원 아삭하고, 익히면 특유의 달콤함이 깊어진다. 휘뚜루마뚜루 어디에 써도 대부분 맛있는 것이, 특히 오일 파스타에 넣으면 그 진가가 드러나는데, 뜨거운 팬에서 살짝 숨이 죽은 양배추는 수분을 머금은 채 부드러우면서도 아작하게 씹는 맛을 남긴다. 거기에 은은하게 올라오는 단맛이 마늘 향과 어우러지면서 소박하지만 깊은 맛을 만든다.

요리하기도 어렵지 않은 ‘양배추 파스타’. 양배추를 썰고, 통밀면을 삶고, 마늘을 볶아 재료를 함께 볶아주고 버무리면 완성이다. 특별한 기술도 필요 없고 복잡한 준비 역시 필요 없다. 냉장고 속 평범한 재료들만으로 근사한 식사가 만들어진다. 요리가 늘 대단한 이벤트일 필요는 없다는 사실을, 이 더운 날 불 앞에서 요리하면서도 즐거울 수 있다는 사실을 새삼 깨닫게 해주는 한 끼.

종종 요리를 거창하게 생각하곤 한다. 비싸고 좋은 식재료를 사야 할 것 같고, 복잡한 레시피를 따라야 할 것만 같다. 하지만 즐거운 요리란 항상 생각보다 더 가까운 곳에 있다. 마트에서 쉽게 구할 수 있는 양배추 한 통, 통밀면 한 봉지, 그리고 매콤한 것들, 간간한 것들과 달달한 것들 몇 가지를 툭툭 넣어주면 뚝딱 다 된다. 중요한 것은 완벽함이 아니라 ‘지속 가능함’이다. 부담 없이 자주 만들어 먹을 수 있어야 그것이 곧 습관이 되고 마니까.

담백하고 든든하고 맛도 좋은 오늘 식탁. 만들 때도, 먹을 때도, 먹고 난 뒤에도 편안하거니와 스스로를 잘 챙겼다는 작은 만족감이 피어나는 ‘양배추 파스타’, 상세레시피는 아래 새미네부엌 사이트 참고.

✅ 이 정도면 지속 가능해, ‘양배추 파스타’ 재료

폰타나 통밀스파게티면 1줌(80g), 양배추 2장(100g), 다진 마늘 2스푼(20g), 폰타나 엑스트라버진 올리브유 3스푼(30g), 크러쉬드 레드페퍼 ½스푼(2g)

양념 = 요리에센스 연두순 1스푼(10g), 연두링(바지락해물) 1개(4g), 후추 약간(0.5g)

면 삶기용 = 물 10컵(2ℓ), 소금 1스푼(10g)

✅ 이 정도면 지속 가능해, ‘양배추 파스타’ 만들기

1. 냄비에 물과 소금을 넣고 센 불로 끓여요.

2. 물이 끓어오르면 스파게티면을 넣어 7~8분 동안 삶아요. 면수는 ½컵(100㎖) 따로 빼 준비해요.

3. 양배추는 사방 1㎝ 크기로 깍둑 썰어요.

4. 예열하지 않은 팬에 올리브유, 다진 마늘, 크러쉬드 레드페퍼를 넣고 중불에서 3분간 볶아요.

5. 삶은 스파게티면, 양배추, 면수 ½컵과 양념 재료(연두순, 연두링, 후추)를 넣고 중불에서 양배추가 숨이 죽을 때까지 약 5분간 볶아주면 완성!

■자료 출처: 누구나 쉽고, 맛있고, 건강하게! 요리가 즐거워지는 샘표 ‘새미네부엌’ 요리연구소