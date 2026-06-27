“숏폼 보고 쓱배송 해볼까” SSG닷컴, ‘초간편 집밥’ 키운다

SSG닷컴이 간편식 기획전과 숏폼 콘텐츠, 단독 상품 개발을 연계한 ‘초간편 집밥 프로젝트’를 본격화한다.

27일 SSG닷컴에 따르면 이번 초간편 집밥 프로젝트는 간편식 소비 흐름에 맞춘 큐레이션 마케팅의 일환이다. 가성비와 조리 편의성을 갖춘 상품을 소개하고 단독 상품을 개발하는 등 간편식 경쟁력을 끌어 올리는 것이 핵심이다.

이번 프로젝트는 가격 경쟁력, 조리 편의성, 맛을 기준으로 대표 상품을 선정해 2주 간격으로 소개한다. 운영 회차에 맞춰 ‘초간편 레시피’를 1분 미만 숏폼 영상으로 선보인다. 대표 상품과 함께 즐기기 좋은 상품, 이를 활용한 조리법을 소개하는 내용이다.

단독 상품도 개발한다. 가격과 품질, 조리 편의성을 높인 상품군을 이마트와 협업해 만든다. 트렌드를 반영한 먹거리도 출시할 계획이다.

SSG닷컴은 간편식 구매 기준이 가격 경쟁력과 조리 편의성 중심으로 변한 점에 주목해 이번 프로젝트를 기획했다. 지난달 2차례 시범 운영을 통해 수요도 확인했다.

실제 프로젝트 첫 상품으로 ‘널담’과 함께 선보인 식사빵 ‘슬랩 브레드’는 행사 기간 베이커리류 매출 1위에 올랐다. 조리 편의성에 초점을 맞춘 ‘훌랄라 참숯치킨’과 ‘숯불 양념치킨’ 매출 역시 행사 직전 같은 기간 대비 10배 늘었다.

SSG닷컴은 다음달 8일까지 행사 대표 상품으로 27년 전통 부산 한식당 ‘사미헌’의 갈비탕을 9000원대에 선보인다. 쓱7클럽 회원은 7% 적립 혜택을 제공한다. 프로젝트에서 소개하는 모든 상품은 전국 대부분 지역에서 쓱배송을 통해 원하는 시간대에 받을 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “제철 먹거리를 소개하는 ‘초신선 발굴 프로젝트’에 이어 간편식 큐레이션도 선보인다”며 “상품, 콘텐츠, 가격을 핵심 축으로 장보기 경쟁력을 높여가겠다”고 말했다.

한국농촌경제연구원의 식품소비행태조사((2025)에 따르면 간편식을 구매하는 이유는 편리성(43.1%)이 가장 많았고, 재료를 사서 조리하는 것보다 비용이 적게 들어서(31.8%)가 뒤를 이었다.