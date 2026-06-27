미군, 이란에 보복 공습…트럼프 “선박 공격은 명백한 휴전 위반”

미군이 26일(현지시간) 호르무즈 해협 통과 선박을 공격한 이란을 상대로 보복 공습했다. 미국과 이란이 체결한 종전 양해각서(MOU)가 발효된 지 9일 만에 군사적 긴장이 다시 고조되는 모습이다.

중동 지역을 관할하는 미군 중부사령부는 이날 엑스에 올린 성명에서 “중부사령부 소속 부대는 26일 호르무즈 해협을 통과하던 상선에 대한 어제의 공격에 대한 강력한 대응 조치로서 이란을 상대로 공습을 실시했다”고 밝혔다. 중부사령부는 이날 “미군 항공기들이 이란의 미사일 및 드론 보유 장소들과 해안 레이더 기지를 타격했다”고 밝혔다.

앞서 이란은 전날 새벽 호르무즈 해협 통과를 시도하던 싱가포르 선적 컨테이너선 ‘에버러블리’를 공격했다. 선박은 일부 파손됐지만, 인명 피해는 없었던 것으로 알려졌다.

중부사령부는 “상선에 대한 이란군의 부당한 공격은 명백히 휴전을 위반한 것”이라면서 “미군은 이란과의 합의 사항이 모든 측면에서 준수되고 이행되며 완전한 효력을 발휘하도록 보장하기 위해 현지에 주둔하며 경계를 유지하고 있다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 이날 트루스소셜을 통해 이란의 호르무즈 해협 상선 공격에 대해 “최소 4대의 일방향 공격용 드론을 발사했다”면서 “이는 명백히 어리석은 휴전 합의 위반”이라고 했다.

미국과 이란이 지난 14일 합의하고 17일 정식 서명을 거쳐 발효된 종전 합의 MOU에는 ‘모든 전선에서 군사작전을 즉각적이고 영구적으로 종료할 것’이 규정돼 있다. 양측은 MOU 발효 이후 이란 핵 프로그램과 제재 해제 등을 놓고 후속 협상을 벌이고 있는 상황이다.

이 같은 상황에서 이란이 호르무즈 해협을 통과하던 상선을 공격하고 미국이 군사 대응에 나선 것이다. 양측의 향후 대응에 따라 휴전 국면이 다시 위기에 빠질 수 있다는 우려가 나온다.