오이냉국만 있는 게 아니다…더위 식혀주는 오이 음료 5가지

수분 섭취는 기본, 더위에 축 처지는 기분까지 달랠 수 있어

오이는 여름에 저렴하고 손쉽게 구할 수 있는 제철 식재료 가운데 하나다. 수분 함량이 약 95% 이상으로 높아 더위에 지친 몸에 수분을 보충하는 데 도움이 된다. 게다가 혈당 지수(GI)가 15로 혈당 부담이 적어 맘 편히 먹을 수 있다. 체내 나트륨 배출을 돕는 칼륨도 함유하고 있어 혈압 관리에도 긍정적이다.

이토록 기특한 오이를 활용한 시원한 여름 먹거리 하면 가장 먼저 떠오르는 것이 오이냉국이다. 얇게 저민 오이와 핸드릭스 진을 넣은 향긋한 칵테일도 떠오른다. 그뿐만 아니다. 오이에 민트나 허브, 차를 곁들이면 물을 마시는 재미를 높여 자연스럽게 수분 섭취량을 늘릴 수 있다. 갈증 해소는 기본, 더위에 축 처지는 기분까지 달랠 수 있는 오이 음료 다섯 가지를 모았다.

민트 오이차

차갑게 식힌 페퍼민트차 또는 물에 얇게 썬 오이와 민트 잎을 넣고 2~4시간 냉장 보관하면 완성된다. 오이의 수분과 칼륨, 민트의 청량감이 더해져 더운 날 마시기 좋은 음료다. 특히 민트는 소화를 돕는 데도 도움이 될 수 있어 식후 음료로도 적합하다.

오이 민트 워터

호텔 로비에서 흔히 볼 수 있는 ‘디톡스 워터’의 대표 주자다. 물병에 얇게 썬 오이와 민트 잎을 넣고 몇 시간 우려내면 된다. 별다른 당분 없이도 은은한 향이 나기 때문에 평소 물을 잘 마시지 않는 사람에게 좋은 선택이 될 수 있다. 레몬이나 라임을 추가하면 풍미가 더욱 살아난다.

오이 레모네이드

탄산음료 대신 마시기 좋은 음료다. 오이를 갈아 레몬즙과 탄산수 또는 냉수를 섞어 만들 수 있다. 오이의 순한 맛과 레몬의 상큼함이 어우러져 갈증 해소에 좋다. 단맛이 필요하다면 꿀이나 알룰로스를 소량 넣는 정도가 적당하다.

오이 아구아 프레스카

과일이나 채소를 활용하는 멕시코의 대표적인 여름 음료다. 오이와 라임, 물을 함께 갈아 만든 뒤 체에 걸러 차갑게 마신다. 취향에 따라 민트나 바질을 더할 수도 있다. 해외 요리 커뮤니티에서는 더운 날 가장 시원한 오이 음료 가운데 하나로 자주 언급된다.

오이 녹차 아이스티

녹차의 쌉싸래함과 오이의 청량함을 함께 즐길 수 있는 음료다. 아이스 녹차에 얇게 썬 오이를 넣으면 간단하게 완성된다. 오이 덕분에 녹차의 풍미가 강하지 않으면서도 한층 시원한 느낌을 준다는 평가를 받는다.