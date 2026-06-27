[오마주] 잠옷 입고 ‘쌩얼’로 침대에서 소개팅을?···환승연애 PD의 ‘연애 실험’은 보법이 다르다

넷플릭스 ‘연애실험실’

‘오마주’는 주말에 볼 만한 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠를 추천하는 코너입니다. 매주 토요일 오전 찾아옵니다.

소개팅하면 떠오르는 풍경이 있죠. 분위기 있는 가게, 옷을 차려입고 말쑥한 모습으로 만난 두 사람이 하하호호 어색한 대화를 이어나가는 모습이 자연히 그려집니다. 옆에서 봐도 ‘저 테이블은 소개팅 중’이라는 것을 눈치챌 만큼 뻔하고 당연한 그림입니다.

넷플릭스 예능 <연애실험실>이 주선한 소개팅은 다릅니다. 처음부터 호텔 방 침대에서 시작하거든요. 이름하여 ‘침대 소개팅.’

방금 본 단어의 조합이 맞는지 눈을 의심한 분들도 있을 것 같습니다. 선정성으로 유명했던 해외 연애 예능 <투 핫!>의 한국판인가 싶은, 불순한 상상력을 자극하는 단어이기도 하죠. 일을 마치고 소개팅을 위해 호텔 방에 들어온 출연자들, 박찬양씨와 김명주씨도 ‘이게 맞나?’ 어리둥절한 표정을 숨기지 못합니다.

하지만 걱정하지 마세요. 요점은 침대도, 호텔도 아닌 민낯에 있습니다. 두 사람은 3일간 각자의 일을 마친 후 이 호텔 방에 돌아와 잠옷 차림과 민얼굴로 서로를 만나게 됩니다. 자기를 꾸밀 수 없는 가장 편안한 모습으로 낯선 사람과 한 침대에서 대화를 나누고, 잠이 들고, 일어나 아침을 함께 먹는다면? 3일이라는 짧은 시간 동안 두 사람 사이에는 감정이 싹틀 수 있을까요?

티빙 <환승연애> 시리즈, JTBC <연애남매>로 연애 프로그램계에 획을 그은 이진주 PD가 넷플릭스에서 처음 선보이는 연애 프로그램입니다. 전작들은 헤어진 연인 혹은 남매 5쌍을 각각 3주쯤 합숙하게 하며 그들 사이의 감정이 커지는 과정을 천천히 지켜봤었는데요.

<연애 실험실>은 짧은 호흡으로 총 네 번의 ‘연애 실험’을 진행합니다. 1~2화의 침대 소개팅이 첫 번째 실험이었다면, 그 이후에 나오는 실험들은 또 전혀 다릅니다. 새로운 출연자들이 각각 다른 콘셉트의 공간에서 색다른 미션을 받게 되죠.

현재까지 공개된 3~4화에서는 두 번째 실험, ‘고립연애’가 진행 중입니다. 이번에는 두 명이 아닌 네 명(남 2, 여 2)이 출연합니다. 사전 미팅에서 출연자들의 이상형을 자세히 들은 제작진은 그중에서도 외적인 이상형이 확고한 출연자들을 모아 놓습니다. 그들 중에는 각자가 말한 이상형과 딱 맞는 사람도, 정반대인 사람도 있습니다. 네 사람은 3박 4일간 인적 드문 산장에서 고립된 채 함께 생활해야 하는데요. 과연 이들은 자기가 말했던 이상형에 부합하는 사람을 좋아하게 될까요? 아니면 오히려 반대인 사람에게 끌릴까요.

이 PD는 지난 23일 서울 마포구 스탠포드호텔코리아에서 열린 제작발표회에서 “(긴 호흡의) 기존 프로그램은 제작자로서 부담도 있었고, 하나의 아이템만 다룰 수밖에 없었다”며 “다른 아이디어들을 실행해보고 싶은 욕망이 있었다. 연애 프로그램이 충분히 다양해질 수 있다고 믿는 도전의 마음으로 프로그램을 만들게 됐다”고 했습니다.

<연애실험실>의 또 다른 관전 포인트는 이 실험을 보고 스튜디오에서 리액션하는 패널입니다. 작아진 규모만큼 패널 수도 두 사람으로 줄었습니다. <환승연애> 등 각종 연애 프로그램을 맛깔나게 리액션하는 것으로 유명해진 유튜버 ‘찰스엔터’(김찬미)가 프로그램의 패널로 출연합니다. 보이그룹 몬스타엑스의 주헌이 찰스엔터와 2MC로 합을 맞췄습니다.

두 사람이 촬영하는 공간도 스튜디오가 아닌 이 PD네 집의 다락방이라고 합니다. 말 그대로 ‘방구석 리액션’인 셈입니다. 찰스엔터는 유튜브에서처럼 일반 시청자들이 생각할 법한 말과 반응을 가감 없이 보여줍니다.

통통 튀는 콘셉트들이 눈을 먼저 사로잡지만, 출연자들의 매력을 잘 보여주는 제작진의 연출력이 빛나는 프로그램입니다. 파격적인 콘셉트로 화제였던 <환승연애>와 <연애남매>가 끝날 때는 시청자들도 출연자들에게 정이 들어버렸던 것처럼, 이번에도 ‘잘됐으면’ 응원하게 되는 이들이 실험에 참여합니다. 남은 두 개의 콘셉트는 또 무엇일지, 또 어떤 출연자들이 등장할지 기대됩니다. 총 12부작으로 넷플릭스에 매주 수요일 1편씩 공개됩니다.