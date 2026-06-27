뉴욕증시 3대 지수 일제히 약세 마감…나스닥 닷새째 하락

미국 뉴욕 증시 3대 주요 지수가 26일(현지시간) 일제히 약세로 마감했다.

이날 다우존스30 산업평균지수는 전일 대비 44.51포인트(0.09%) 하락한 5만1876.11에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 3.47포인트(0.05%) 내린 7354.02로 마감했다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 60.99포인트(0.24%) 내린 2만5297.62로 마감했다. 5거래일 연속 하락이다.

이날 뉴욕 증시는 장 초반 저가 매수세가 유입됐지만, 대형 기술주를 중심으로 매물이 나오면서 상승분을 반납했다. 다우지수와 S&P500 지수도 장 마감 전 하락 전환했다.

챗GPT 개발사인 오픈AI가 기업공개(IPO)를 내년으로 미루는 방안을 검토하고 있다는 소식 등이 인공지능(AI)·반도체 관련 종목에 악재로 작용하면서 필라델피아 반도체 지수가 5.3% 하락했다.

뉴욕타임스 등 미국 매체는 오픈AI 내부 소식통을 인용해 당초 연내를 목표로 진행하던 IPO 일정을 내년으로 연기하는 방안을 논의 중이라고 보도했다.