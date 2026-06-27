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미국 뉴욕 증시 3대 주요 지수가 26일 일제히 약세로 마감했다.

스탠더드앤드푸어스 500지수는 전장보다 3.47포인트 내린 7354.02로 마감했다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 60.99포인트 내린 2만5297.62로 마감했다.

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뉴욕증시 3대 지수 일제히 약세 마감…나스닥 닷새째 하락

입력 2026.06.27 08:34

  • 정환보 기자

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구글 검색 선호 매체로 추가
뉴욕증권거래소 관계자들이 26일(현지시간) 증시 상황을 지켜보고 있다. AP연합뉴스

뉴욕증권거래소 관계자들이 26일(현지시간) 증시 상황을 지켜보고 있다. AP연합뉴스

미국 뉴욕 증시 3대 주요 지수가 26일(현지시간) 일제히 약세로 마감했다.

이날 다우존스30 산업평균지수는 전일 대비 44.51포인트(0.09%) 하락한 5만1876.11에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 3.47포인트(0.05%) 내린 7354.02로 마감했다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 60.99포인트(0.24%) 내린 2만5297.62로 마감했다. 5거래일 연속 하락이다.

이날 뉴욕 증시는 장 초반 저가 매수세가 유입됐지만, 대형 기술주를 중심으로 매물이 나오면서 상승분을 반납했다. 다우지수와 S&P500 지수도 장 마감 전 하락 전환했다.

챗GPT 개발사인 오픈AI가 기업공개(IPO)를 내년으로 미루는 방안을 검토하고 있다는 소식 등이 인공지능(AI)·반도체 관련 종목에 악재로 작용하면서 필라델피아 반도체 지수가 5.3% 하락했다.

뉴욕타임스 등 미국 매체는 오픈AI 내부 소식통을 인용해 당초 연내를 목표로 진행하던 IPO 일정을 내년으로 연기하는 방안을 논의 중이라고 보도했다.

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