점점 더 멀어져간다 ‘한국 32강’ 조 3위간 경쟁 7위까지 밀려···세네갈, 이라크에 5 대 0 ‘완승’

이라크, 전반 초반 1명 퇴장 수적 열세 북중미월드컵 3전 전패로 대회 마감 세네갈은 조 3위간 경쟁서 ‘5위’

홍명보 호에 운까지 따르지 않는다. 한국 축구의 2026 북중미 월드컵 32강 진출 가능성이 더 낮아졌다. 조 3위 팀 간의 경쟁에서 7위까지 내려앉았다.

세네갈은 27일 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 대회 조별리그 I조 마지막 3차전에서 이라크에 5-0의 대승을 거뒀다. 2패 뒤 첫 승리를 챙긴 세네갈은 승점 3점을 쌓아 조 3위를 지켰다. 12개 조 3위 팀 중 상위 8개 팀에게 주어지는 조 3위 팀 간 경쟁에서는 5위로 올라섰다. 그러면서 6위에 있던 한국에겐 악재였다. 한국은 7위로 밀렸다.

이번 대회에서는 12개 조 1·2위뿐만 아니라 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강에 나설 수 있다. 이 경기 결과로, 한국이 32강에 진출할 수 있도록 만드는 다른 조 경기 ‘경우의 수’ 6개 중 1개가 삭제됐다.

세네갈은 전반 4분 만에 코너킥 상황에서 압둘라예 세크의 헤더가 골대를 가르면서 일찌감치 승기를 잡았다. 세크의 머리를 떠난 공이 무아마두 하비브 디아라의 몸을 맞고 골대로 들어가 디아라의 득점과 세크의 어시스트로 기록됐다.

이대로 끝났다면, 한국이 조 3위 간 경쟁에서 세네갈에 우위를 점하는 상황이었다. 그러나 이라크 레빈 솔라카가가 전반 13분 레드카드를 받고 퇴장당하는 변수가 발생했고, 수적 우위를 점한 세네갈이 후반 골 잔치를 벌여 한국을 끌어내렸다.

후반 11분 이스마일라 사르가 라민 카마라의 짧은 이은 문전 슈팅으로 2-0을 만들었다. 월드컵 무대에서 통산 4골을 넣은 사르는 세네갈 월드컵 최다 득점자가 됐다. 이어 파프 게예가 후반 14분과 26분 연속골을 터뜨려 사실상 이라크로부터 백기를 받아냈다. 세네갈은 후반 37분 일리만 은디아예의 중거리 골로 5-0 대승에 쐐기를 박았다.

이라크는 3전 전패로 대회를 마쳤다.