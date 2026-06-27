창간 80주년 경향신문

새벽잠 설친 보람이 없네···이젠 ‘32강 가능성 36.04%’ 홍명보호, 막차 탑승 시나리오 줄줄이 깨진다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

새벽잠 설친 보람이 없네···이젠 ‘32강 가능성 36.04%’ 홍명보호, 막차 탑승 시나리오 줄줄이 깨진다

입력 2026.06.27 09:51

구글 검색 선호 매체로 추가

세네갈 등 다른 조 3위들 선전 계속돼

남은 5개 조 경기 중 3개 팀 따돌려야

‘기적’ 바랄수 밖에 없는 상황으로

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 25일 북중미 월드컵 남아공전에서 경기가 풀리지 않자 답답한 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 25일 북중미 월드컵 남아공전에서 경기가 풀리지 않자 답답한 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

홍명보호의 졸전에 하늘도 응징을 하는 걸까.

2026 북중미 월드컵 한국 대표팀의 32강 진출 가능성이 36%대까지 급락했다. 다른 조 3위 경쟁팀들이 무서운 뒷심으로 조별리그 3차전에서 승전고를 울리고 있기 때문이다.

축구통계전문매체 옵타는 27일 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 조별리그 I조 3차전에서 세네갈이 이라크를 5-0으로 완파한 직후 한국의 32강 진출 가능성을 ‘36.04%’로 하향 조정했다. 25일 한국이 남아프리카공화국에 패한 뒤에도 32강행 가능성을 87.6%로 점쳤으나 무려 50%포인트 이상 하락했다.

이번 대회에서는 3위로 조별리그를 마무리하더라도, 전체 12조의 3위 팀 중 상위 8개 팀에 들면 32강행 티켓을 얻을 수 있다. 이에 옵타 등 통계 매체와 해외 도박사들도 한국이 비록 남아공에 충격패를 당했어도 조 3위 중 경쟁력이 충분할 것으로 봤다.

빠르면 26일 D·E·F조 경기를 마치고 32강 결정도 가능할 것으로 예상됐다. 그러나 뚜껑을 열어본 결과 하늘은 한국편이 아니었다. 이들 조의 3위 팀들은 악착같이 경기를 해 많은 승점을 가져갔다.

특히 E조에서 이번 대회 내내 부진하던 에콰도르(승점 4·득실 차 0)가 독일을 2-1로 꺾는 이변을 만들면서 불길함이 피어올랐다. 이어진 F조 일본과 스웨덴(승점 4·득실 차 0)의 경기에서도 ‘일본이 2골 차 이상으로 스웨덴을 이겨야 한다’는 경우의 수는 끝내 실현되지 않았고, 1-1 무승부로 끝났다. D조 3위 결정전인 파라과이(승점 4·득실 차 -2)와 호주의 경기에서도 ‘최악의 시나리오’인 무승부가 이뤄지며 한국 대표팀의 상황은 더욱 나빠졌다.

27일 이른 시간 진행된 세네갈과 이라크의 I조 3차전 경기 결과는 한국 입장에선 불난 데 기름을 끼얹은 경기가 됐다. 2패의 세네갈과 이라크 어떤 팀이 이기더라도 한국(승점 3·득실 차 -1)보다 좋은 득실을 얻기 어려울 것으로 보였으나 세네갈이 무려 5골을 넣는 엄청난 골푹풍을 일으키며 득실 차를 2로 만들어 한국을 따돌렸다.

현재 한국의 조 3위 경쟁 순위는 7위까지 밀려났다. 남은 5개 조 중에서 3개 팀을 따돌려야 한다. 32강 확률이 30%대로 급락한 이유다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글