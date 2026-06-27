‘힘자랑 금지’…애착 옷 오래 입는 법, ‘손세탁’의 기초

옷을 사고 보면 기계 세탁이 아닌 ‘손세탁’을 권장하는 경우가 많다. 하지만 막상 손세탁하려고 하면 막막하다. 비누칠을 해야 하는지, 얼마나 주물러야 하는지, 물의 온도는 어떻게 맞춰야 할지 애매하다. 많은 사람이 손세탁을 ‘빨래를 손으로 비벼 빠는 것’ 정도로 생각하지만, 전문가들이 말하는 손세탁은 생각보다 훨씬 부드럽고 단순한 과정이다.

손세탁 어떻게 해야 맞는 걸까. 가장 흔한 실수는 너무 열심히 빠는 것이다. 어쩐지 팍팍 치대서 빨아야 속이 시원할 거 같지만, 전문가들은 손세탁의 핵심은 ‘비비기’가 아니라 ‘담그기’라고 전한다. 손세탁을 처음 하는 사람들은 때를 빼기 위해 옷을 박박 문지르는 경우가 많다. 손세탁의 핵심이 강한 마찰이 아니라 세제 물에 충분히 담가두는 것이다.

손세탁의 첫 번째는 미지근한 물을 받아 중성세제를 푼 뒤 옷을 담그는 것이다. 이때 옷을 가볍게 눌러가며 세제 물이 스며들게 한다. 이후 깨끗한 물로 여러 번 헹군 뒤 물기를 제거하고 자연 건조한다. 손세탁의 기본은 옷을 비비기보다 주무르는 것이다. 특정 얼룩이 있는 경우가 아니라면, 마찰로 때를 벗기는 것이 아니라 세제가 오염을 분리하도록 주물러야 한다.

가장 먼저 봐야 하는 것은 세탁 표시

손세탁을 시작하기 전 가장 중요한 과정은 바로 옷 안쪽의 세탁 라벨을 확인하는 것이다. 특히 실크, 캐시미어, 레이스, 니트류는 물 온도에 따라 수축이나 변형이 생길 수 있다. 울, 실크, 선명한 색상의 의류는 차가운 물을 사용하는 것이 안전하다.

또한 ‘Dry Clean’과 ‘Dry Clean Only’는 다르다. ‘드라이클리닝 권장(Dry Clean)’은 조심스럽게 손세탁이 가능한 경우가 있지만, ‘드라이클리닝 전용(Dry Clean Only)’은 전문 세탁소에 맡기는 것이 안전하다.

얼룩은 먼저 처리해야

커피나 화장품 얼룩이 묻은 옷을 그냥 물에 담그는 경우가 많다. 하지만 전문가들은 얼룩 부위에 액체 세제나 얼룩 제거제를 먼저 발라주는 것이 효과적이라고 설명한다. 다만 손톱으로 긁거나 세게 문지르는 것은 금물이다. 오히려 얼룩이 섬유 안으로 더 깊게 들어갈 수 있기 때문이다. 특히 실크나 니트는 작은 마찰에도 표면이 손상될 수 있다.

비틀어 짜는 것은 금물

손세탁을 망치는 결정적 순간은 세탁이 끝난 뒤 찾아온다. 젖은 옷을 양손으로 잡고 힘껏 비틀어 짜는 것이다. 이 과정에서 니트는 늘어나고 브래지어는 형태가 무너지며 레이스는 쉽게 손상된다. 전문가들은 옷을 살짝 눌러 물기를 빼는 방법을 추천한다. ‘예민한’ 세탁물의 경우 큰 수건 위에 펼친 뒤 김밥 말듯이 수건과 함께 돌돌 말아 수건이 물기를 흡수하도록 한다. 이 방법은 의류 변형을 최소화하면서도 물기를 효과적으로 제거할 수 있다.

중요한 것은 ‘눕혀 말리기’

손세탁 후 옷걸이에 걸어두면 편할 것 같지만, 니트류에는 치명적일 수 있다. 젖은 상태에서는 평소보다 무게가 훨씬 무거워지기 때문이다. 목 부분이 늘어나거나 옷걸이 모양에 따라 어깨가 튀어나오는 이유다. 캐시미어, 울 니트, 스웨터는 원래 모양을 잡은 뒤 평평한 수건 위에 눕혀 말리는 것이 좋다. 앞면이 마르면 뒤집어 말리면 된다.

이렇게 나열하고 보니 손세탁은 꽤나 번거로운 작업 같지만, 전문가들은 손세탁을 거창하게 생각할 필요가 없다고 전한다. 대부분의 손세탁 의류는 깨끗한 싱크대 혹은 대야에서 미지근한 물로 중성세제를 사용해 15분이면 충분하다. 중요한 것은 열심히 빠는 것이 아니라 섬유를 덜 괴롭히는 것이다. 좋아하는 옷의 수명을 연장하는 법, 세심한 손세탁에 있다.