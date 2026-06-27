[한끗 차이]덮을수록 ‘스멀’ 근원부터 ‘소멸’

(2) 체취 관리템

‘향기로운 사람이 되자.’ 이 급훈 때문에 철부지 고등학생들은 “야, 너 똥 냄새 나” “썩은내 난다” 하며 서로에게 강도 높은 애정 표현(?)을 퍼부어 대곤 했다. 이내 급훈의 ‘향기’가 후각으로 반응하는 ‘냄새’가 아님을 알았지만, 그런 건 상관없던 시절이다.



1ｍ 거리를 확보하고야 간신히 대화를 나눌 수 있는 남자 동료가 있었다. 40대 초반에 흡연자였는데, 입을 벌리기도 전에 뭐라 표현도 어려운 진저리나는 냄새가 전달되었다. 그럴 때면 안면 근육이 찡그려지고 고개가 돌아가는 반사작용이 일지만, 그래도 ‘나는 후배니까, 직장 동료니까, 상대방이 무안해하니까’ 자기 최면을 걸며 가까스로 움직임을 멈출 수 있었다. 될 수 있으면 마주치지 않으려 먼 거리를 에둘러 걸은 적도 있고, 그가 다가오는 모습이 보이면 숨 쉬는 걸 참아 현기증이 난 적도 있다. “사람은 참 좋은데…”란 말을 듣곤 했지만, 그런 건 그와 나 사이에 중요치 않았다. 우리는 결코 가까워질 수 없었다.



사람들은 모두 은연중 상대방에게 (좋은 향이 나면 좋겠지만, 적어도) 나쁜 향이 풍기지 않기를 바란다. 그래야 선입견 없이 한 발짝 더 다가갈 수 있다. 일반적으로 누구나 다 아는 사실이지만, 자신의 체취를 객관적으로 인지하는 것은 생각보다 쉽지 않다.



40세 전후 피지 산화되며 체취 증가

후각 기능 감소, 본인 냄새 잘 몰라

흡연자는 향수보다 탈취제가 유리

땀 냄새, 샤워 후 데오도란트로 억제

체취 관리 특화된 보디워시 등으로

더 강한 소취 효과도 노릴 수 있어

40세 전후부터는 피부 피지가 산화되면서 생성되는 ‘노넨알데하이드(2-노넨알)’가 증가하는 경향이 있다. 이는 피지 속 지방산이 산화하면서 생성되는 물질로 모공에 쌓여 부패하면 쾨쾨한 냄새를 일으킨다. 노화가 진행되거나 스트레스를 많이 받을수록 증가하는 경향이 있다고 한다. 노화 체취는 노넨알데하이드 증가를 비롯해 피지 성분 변화, 세균 활동, 생활습관 등이 복합적으로 작용해 나타나는 것으로 알려져 있다. 흔히 말하는 ‘홀아비 냄새’의 원인으로 지목되기도 한다. 더 큰 문제는 나이가 들수록 후각 기능이 감소할 수 있다는 것. 또한 자신의 체취에는 쉽게 익숙해지는 탓에 본인은 냄새를 인지하지 못하는 경우가 많다. 주변 사람들은 이 사실을 어떻게 알려야 상대가 상처받지 않을지 고민하지만 선뜻 말할 수 없어 빠른 개선이 어렵다. 그렇기 때문에 나이가 들수록, 남성 호르몬 수치가 높을수록 스스로 점검해야 하는 것들을 잘 알고 있어야 한다.



흡연자라면 절대 담배 냄새를 향수로 덮으려 하지 말 것. 당장은 좋은 향수 향이 먼저 후각을 자극할지라도 시간이 지나면서 담배의 찌든 내와 향료가 섞여 더 이상한 향으로 ‘업그레이드’될 수 있다. 차라리 무향 탈취제를 선택해야 하고, 입고 있는 옷의 안감까지 충분히 분사하는 것이 나쁜 냄새의 근원을 잡는 방법이다. 페브리즈 등에 사용되는 사이클로덱스트린은 냄새 분자를 포집해 냄새를 줄이는 데 도움을 준다. 지용성 니코틴은 섬유보다 손가락에 냄새를 더 오래 남기는데 틈틈이 손소독제를 쓰거나 비누를 이용해 꼼꼼히 씻는 것이 가장 효과적이다.



여름철 땀 냄새가 많이 나는 사람이라면 피지 분비량이 많은 등과 가슴을 중점에 두고 살리실산이 함유된 보디워시로 씻어내 묵은 각질과 피지를 녹여야 한다. 머리카락이 덮고 있는 목 뒤도 취약 부위다. 샤워를 잘했다면 데오도란트를 사용해 땀 분비를 억제하는 것이 좋다. 땀이 나기 전에 사용해야 하며 롤링 방식은 직접 바르고 스프레이 타입은 15㎝ 정도 거리를 두고 분사하며 완전히 마른 후 옷 입기를 권한다. 40세 이상이라면 노화 체취의 원인을 잘 녹여내야 한다. 귀 뒤와 목 뒤는 피지 분비가 활발해 체취가 쉽게 쌓이는 부위로 꼽힌다. 샤워 시 신경 써서 세정하는 것이 중요하다.



여기에 좀 더 강한 소취 효과와 좋은 향기로의 무장을 원한다면 ‘체취케어’ 전문 제품들을 쓰는 것이 좋겠다.



우리가 알고 있는 향수가 향을 덧씌우는 뷰티의 영역이라면 이 카테고리는 냄새의 원인을 줄이고 체취를 관리하는 데 초점을 둔다. 데오도란트는 제품에 따라 최장 72시간가량 체취를 억제하고 보디워시류는 등과 가슴의 피지를 중점적으로 녹여 체취의 원천을 봉쇄할 수 있다. 최근에는 체취 관리에 특화된 보디워시와 데오도란트, 보디 미스트 등 다양한 제품이 출시되고 있다. 아직 대중에게는 생소하지만 효과가 좋은 남성청결제는 세균 번식이 빠른 부분에 작용해 보송함을 유지하고 체취의 원인을 제거한다. 다만 여러 향을 과도하게 겹쳐 사용하기보다는 자신의 체취 특성과 생활 패턴에 맞는 제품을 선택하는 것이 중요하다.



멋지게 옷을 입고, 피부관리 제품을 바르고, 깔끔하게 머리를 만지는 것만이 자기관리라고 생각한다면 큰 오산이다. 체취야말로 패션과 뷰티를 넘어 무엇보다 먼저 신경 써야 하는 관리의 영역이다. 고교 시절 칠판 위 급훈의 ‘향기로운 사람’이 되는 데는 다소 시간이 걸릴지라도, 후각의 영역에서 ‘향기 나는 사람’을 실천하기란 그리 어렵지 않다.

