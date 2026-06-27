슬슬 머리가 무거워지는 여름, ‘머리카락, 얼마나 자주 잘라야 할까?’

갈라진 머리카락 방치하면 더 많은 길이를 잘라내야 할 수도 가는 모발의 경우 6~8주 정도마다 상태를 확인해야

“머리는 6주마다 한 번씩 다듬어야 건강해요.” 미용실에서 흔히 들을 수 있는 말이다. 하지만 전문가들은 이 말이 모든 사람에게 적용되는 절대 법칙은 아니라고 말한다. 머리 길이와 모발 상태, 염색 여부, 고데기 사용 빈도에 따라 적절한 커트 주기가 달라진다. 오히려 무조건 정해진 간격에 맞춰 자르기보다 모발이 보내는 신호를 읽는 것이 중요하다. 긴 머리가 슬슬 무거워지는 여름, 미용실 가는 주기를 체크해봤다.

머리카락은 자르면 더 빨리 자란다는 속설이 있다. 결론부터 말하면 아니다. 머리카락은 두피 속 모낭에서 자라기 때문에 끝을 자른다고 성장 속도가 빨라지지는 않는다. 성인의 머리카락은 평균적으로 한 달에 약 1~1.5㎝ 정도 자란다.

그럼에도 정기적인 커트가 권장되는 이유는 손상된 끝부분을 제거해 길이를 유지하는 데 도움이 되기 때문이다. 갈라진 머리카락을 방치하면 손상이 위쪽으로 진행돼 결국 더 많은 길이를 잘라내야 하는 상황이 생길 수 있다.

일단 머리카락 길이에 따라 달라지는 커트 주기도 다르다. 픽시컷이나 짧은 레이어드 스타일 같은 쇼트커트의 경우 형태가 쉽게 무너지기 때문에 4~6주 간격이 적당하다. 얼굴을 감싸는 실루엣이 중요한 스타일일수록 관리 주기가 짧아진다.

어깨선 정도의 단발이나 중간 길이의 레이어드 스타일은 6~10주 간격이 일반적이다. 현재 길이를 유지하고 싶다면 조금 더 자주, 기르는 중이라면 8~12주까지 간격을 늘려도 된다.

긴 머리는 생각보다 자주 자를 필요가 없다. 염색이나 열기구 사용이 많지 않다면 3~6개월에 한 번 정도 다듬는 것으로도 충분하다. 다만 끝이 가늘어지거나 쉽게 엉킨다면 조금 더 일찍 손질하는 것이 좋다.

이런 사람은 더 자주 잘라야 한다

화학 시술은 모발 끝을 약하게 만든다. 염색이나 탈색, 펌을 반복하는 사람은 6~8주 간격의 가벼운 트리밍이 도움이 될 수 있다. 또한 열은 모발 손상의 대표적인 원인이다. 매일 고데기를 사용하거나 강한 열풍으로 스타일링한다면 일반적인 경우보다 더 자주 끝부분을 정리하는 것이 좋다.

모발이 가늘수록 갈라짐과 끊어짐에 취약하다. 전문가들은 가는 모발의 경우 6~8주 정도마다 상태를 확인해보라고 권한다.

그밖에 윤기가 사라지고 부스스하며 머리끝이 갈라지거나, 빗질할 때 자꾸 걸린다면 미용실 예약을 해야 할 시기로 보면 된다. 끝부분이 푸석하고 거칠게 느껴지거나, 컬이 예전처럼 살아나지 않으며 스타일링 시간이 점점 길어지는 것도 신호다. 갈라진 머리카락이 보인다면 이미 커트 시기를 꽤 넘긴 상태일 수 있다. 실제로는 갈라짐이 생기기 전부터 끝부분이 건조하고 빗질이 어려워지는 경우가 많기 때문이다.