[나는 마담 부르주아]널리 알리고 싶은 쌉쌀한 맛…‘국적’ 박제된 채소들

벨기에에는 국가와 도시 이름을 달고 다니는 채소가 둘이나 있다. 브뤼셀 스프라우트(Brussels sprouts), 즉 방울양배추와 벨지안 엔다이브(Belgian endive)다. 국가 브랜드 관리 차원에서 보면 상당한 성과다. 어느 나라가 자기 국호를 채소 이름에 새겨 세계 시장에 유통하는가.



그런데도 사람들은 벨기에 하면 초콜릿과 맥주를 떠올린다. 카카오와 설탕이 만나면 인간이 이성을 잃는다는 사실은 이미 여러 차례 입증되었으니 초콜릿이 먼저 떠오르는 것도 이해할 만하다. 맥주도 인정한다. 액체 상태의 행복 앞에서 채소는 원래 불리한 종목이다. 다만 의아한 것은, 국가 이름까지 달고 세계를 누비는 채소들이 아직 그 나라를 대표하지 못한다는 사실이다.



한국과 벨기에를 음식으로 잇다 보면 “벨기에엔 어떤 특별한 식재료가 있냐”는 질문을 받는다. 그때마다 나는 방울양배추, 엔다이브, 그리고 화이트 아스파라거스를 언급한다. 서울 성수동 ‘핫플’에서나 볼 법한 식재료들인데, 여기서는 동네 마트 곳곳에 놓여 있다. 이 셋은 이곳 토양과 바람, 잔잔한 비를 머금고 자란 신토불이, 가장 벨기에다운 채소들이다.



우선 방울양배추. 한국에서는 몇년 전 당뇨에 좋다는 이야기로 잠깐 얼굴만 비추고 뜸해졌다. 이름에 ‘방울’이 붙었을 뿐, 자세히 보면 양배추를 축소 복사해놓은 듯하다. 탁구공만 한 크기라도 쌉쌀함과 단단함이 응축돼 있다. 생으로 먹기보단 치즈를 듬뿍 얹어 오븐에 구워내면, 각진 맛은 누그러지고 어느새 녹진한 겨울 집밥이 된다.



순백색 잎을 오므리고 있는 엔다이브는 좀 더 기구한 사연을 가진다. 두 손을 살짝 모은 듯한 모양인데, 한 입 베어 물면 아삭함 뒤로 쓴맛이 확 올라온다. 이 채소는 19세기 벨기에 한 농부가 지하실에 던져둔 치커리 뿌리에서 우연히 발견했다고 한다.



인류의 위대한 발견 가운데 상당수는 계획이 아니라 방치와 우연에서 시작됐다. 페니실린도 그렇고, 포스트잇도 그렇다. 만약 그날 그 농부가 조금만 더 성실했다면, 우리는 이 채소를 몰랐을지도 모른다. 요즘 시대로 치면 ‘엔다이브 창시자’라는 이름으로 강연을 다니고, 치커리 뿌리 스타트업을 창업해 농업계 테마주로 떠올랐을지도 모를 일이다. 아쉽게도 그는 아무런 지분도 확보하지 못한 채 익명으로 사라졌다.



지역의 이름을 등에 업은 채소는 방울양배추와 엔다이브, 이렇게 둘이지만 벨기에 식탁을 이야기할 때 빼놓기 어려운 채소가 하나 더 있다. 바로 화이트 아스파라거스다. 한국의 냉이와 달래, 쑥과 두릅처럼 벨기에에서 화이트 아스파라거스는 봄의 상징이다. 제철 음식엔 복잡한 기술이 필요 없다. 가볍게 데친 아스파라거스에 버터와 허브, 완숙 계란을 곁들이는 이곳 대표 전통 요리 역시 계절이 8할의 역할을 한다.



다만 가격도 제법이고 버터 양도 적지 않아 자주 먹기에는 부담스럽다. 무엇보다 이 채소는 익힘 정도를 ‘이븐~’하게 조절하지 않으면 금세 물러져서 조리하는 사람도 먹는 사람도 모두 긴장하게 만드는 고급 재료다.



벨기에는 방울양배추로 도시 이름을 채소에 남겼고, 엔다이브로 국적을 박제했으며, 아스파라거스로 계절을 소유했다. 그럼에도 여기 사람들은 이 채소들을 크게 티 내지 않는다. 한국이었다면 이미 “엔다이브, 하루 한 잎의 기적” “슈퍼푸드의 귀환!” 같은 광고가 휩쓸었을지도. 전문의 다섯 명쯤 방송에 초대해 이 쌉쌀한 맛의 항산화 효능을 두고 열띤 토론을 벌이면서, 분말로 갈고 환으로 뭉쳐서 확실한 K푸드 스타일을 만들어냈을 텐데 말이다.



결국 아무리 ‘벨지안’과 ‘브뤼셀’을 달고 태어나도 초콜릿과 와플을 이기기는 어려운 법일까. 사실 방울양배추와 엔다이브는 벨기에 아이들 사이에서도 기피 채소 2대장이다. 쌉쌀한 맛은 영양 면에서는 훌륭할지 몰라도, 미각에는 글쎄다. 그래서 나는 여기 식탁 풍경을 설명할 때 이 채소들을 더 적극적으로 꺼내든다. 언젠가 사람들이 벨기에 하면 이들을 먼저 떠올릴지도 모른다는 근거 없는 희망 때문에. 하지만 문득 그런 생각도 든다. 이름 모를 그 농부처럼, 나 역시 티도 나지 않을 일을 하고 있는 건 아닐까. 괜히 이 채소들을 알리겠다며 너무 성실하게 떠들고 있는 건 아닐까. <시리즈 끝>

