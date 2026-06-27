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스페이스X, 내달 7일 나스닥100 ‘초고속 입성’···43억 달러 ‘패시브 자금’ 유입 기대

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본문 요약

기술주 중심의 나스닥 거래소에 지난 12일 상장한 우주·인공지능 기업 스페이스X가 다음달 7일 나스닥 100 지수에 편입될 예정이다.

이로써 스페이스X는 지난 12일 나스닥 거래소 상장 이후 한 달이 채 지나지 않아 나스닥 100에 편입되게 됐다.

나스닥은 '패스트 트랙' 규정을 도입해 스페이스X와 같은 초대형 기업 등에 대해 빠르게 나스닥 100 편입 심사를 받을 수 있도록 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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스페이스X, 내달 7일 나스닥100 ‘초고속 입성’···43억 달러 ‘패시브 자금’ 유입 기대

입력 2026.06.27 12:28

수정 2026.06.27 12:41

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  • 정환보 기자

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스페이스X의 화성 탐사 우주선 ‘스타십’이 2025년 10월13일(현지시간) 미국 텍사스 기지에서 발사되고 있다. 스타십은 이날 11번째 무인 지구궤도 시험비행에 성공했다.로이터연합뉴스

스페이스X의 화성 탐사 우주선 ‘스타십’이 2025년 10월13일(현지시간) 미국 텍사스 기지에서 발사되고 있다. 스타십은 이날 11번째 무인 지구궤도 시험비행에 성공했다.로이터연합뉴스

기술주 중심의 나스닥 거래소에 지난 12일 상장한 우주·인공지능(AI) 기업 스페이스X가 다음달 7일 나스닥 100 지수에 편입될 예정이다.

나스닥은 26일(현지시간) 공시를 통해 스페이스X를 다음달 7일부터 나스닥 100 지수 구성 종목에 포함한다고 발표했다고 로이터 통신 등이 보도했다.

나스닥 100은 나스닥 시장에 상장된 비금융 기업 가운데 시가총액 상위 100개 종목으로 구성되는 대표 지수다. 엔비디아, 애플, 아마존 등 대표적인 미국 기술 기업들이 대부분 포함돼 있다.

나스닥 100 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)와 인덱스펀드가 대규모로 운용되고 있어 지수 편입은 통상 신규 편입 종목으로의 자금 유입 가능성을 높이는 호재로 작용하는 경우가 많다.

투자은행 JP모건은 스페이스X의 나스닥 100 편입으로 약 43억 달러(약 6조6000억원) 규모의 패시브(지수 추종) 자금이 유입될 것으로 추산했다.

이로써 스페이스X는 지난 12일 나스닥 거래소 상장 이후 한 달이 채 지나지 않아 나스닥 100에 편입되게 됐다. 나스닥은 ‘패스트 트랙’ 규정을 도입해 스페이스X와 같은 초대형 기업 등에 대해 빠르게 나스닥 100 편입 심사를 받을 수 있도록 했다. 스페이스X는 지난해 49억달러(약 7조5000억원)의 순손실을 냈지만, 완화된 편입 기준에 따라 나스닥 100에 조기 입성할 수 있게 됐다.

뉴욕증시 대형주 500개로 구성된 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 등을 관리하는 S&P 글로벌은 S&P500 등 주요 지수 편입 기준을 변경하지 않기로 했다. 이에 따라 스페이스X의 S&P500 지수 편입 평가는 12개월 후에 가능할 것으로 예상된다.

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