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이 대통령 “물 없는 지역에 공장 지으라 하겠나…삼전닉스, 그만큼 어리석지 않아”

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본문 요약

이재명 대통령이 27일 "호남에도 영남이나 수도권만큼 물은 충분하다"면서 "하루 100만t의 산업용수 공급도 가능한 것으로 검토됐다"고 밝혔다.

이 대통령은 "첨단도시 발전에 필요한 만큼 관리시스템을 갖추고 수자원을 제대로 배치 관리하면 하루 100만t의 산업용수 공급도 가능한 것으로 검토됐다"면서 "수십년간 분할지배라는 정치적 목적을 위해 호남을 농업도시 수즌으로 관리하면서 농업용수 공급 필요를 충족시키는 정도로 수자원을 방치해왔을 뿐"이라고 했다.

이 대통령은 또 "세계 1, 2위를 다투는 반도체 첨단기업 삼성과 하이닉스가 반도체 생산에 필수요소인 용수가 부족한 지역에 검토도 없이 초대규모 공장 설립 계획을 할 만큼 어리석지 않다"면서 "정부도 물이 없는 지역에 공장을 짓도록 권유하지는 않는다"고 밝혔다.

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이 대통령 “물 없는 지역에 공장 지으라 하겠나…삼전닉스, 그만큼 어리석지 않아”

입력 2026.06.27 12:47

  • 정환보 기자

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이재명 대통령이 지난 26일 청와대에서 열린 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의에서 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 26일 청와대에서 열린 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의에서 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 27일 “호남에도 영남이나 수도권만큼 물은 충분하다”면서 “하루 100만t의 산업용수 공급도 가능한 것으로 검토됐다”고 밝혔다.

삼성전자와 SK하이닉스가 호남에 대규모 반도체 클러스터 설립을 위한 투자 계획을 검토하는 것과 관련해 호남 지역에서 반도체 생산에 필요한 용수 부족 가능성이 제기된 데 대해 이 대통령이 직접 반박한 것이다.

이재명 대통령은 이날 엑스에 ‘정부, 반도체 물 부족 대책 있나…호남 농업용 저수지서 끌어올 판’이라는 제목의 조선일보 보도를 공유하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “첨단도시 발전에 필요한 만큼 관리시스템을 갖추고 수자원을 제대로 배치 관리하면 하루 100만t의 산업용수 공급도 가능한 것으로 검토됐다”면서 “수십년간 분할지배라는 정치적 목적을 위해 호남을 농업도시 수즌으로 관리하면서 농업용수 공급 필요를 충족시키는 정도로 수자원을 방치해왔을 뿐”이라고 했다.

이 대통령은 또 “세계 1, 2위를 다투는 반도체 첨단기업 삼성과 (SK)하이닉스가 반도체 생산에 필수요소인 용수가 부족한 지역에 검토도 없이 초대규모 공장 설립 계획을 할 만큼 어리석지 않다”면서 “정부도 물이 없는 지역에 공장을 짓도록 권유하지는 않는다”고 밝혔다.

이 대통령은 “정치적 입장을 떠나 대한민국의 명운이 걸린 지역균형발전과 전국적 상생공존 정책에 이해와 협조를 부탁드린다”고 했다.

김용범 청와대 정책실장도 이날 페이스북에 “댐 여유량, 수십년간 과배분된 미사용 물량, 농업용 대형 보와 저류시설, 하수 재이용수까지, 흩어져 있을 뿐 수자원 풀은 충분하다”고 밝혔다.

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