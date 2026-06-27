“밝은색 수영복 입어라” 휴가철 놓치기 쉬운 건강 상식 4

휴가철이 본격화되면서 여행지에서의 건강 관리에 대한 관심도 커지고 있다. 전문가들은 여행 전 몇 가지 기본 수칙만 알아둬도 안전사고와 건강 문제를 예방하는 데 도움이 된다고 조언한다.

비행기 안에서도 자외선 차단제 필요

항공기 객실은 지상보다 훨씬 높은 고도에서 운항하는 만큼 자외선 노출 환경도 다르다. 일반적으로 항공기 창문은 피부를 붉게 만드는 자외선B(UVB)는 상당 부분 차단하지만, 피부 노화와 색소 침착, 피부암 위험 증가와 관련된 자외선A(UVA)는 완전히 차단하지 못하는 것으로 알려져 있다.

실제로 2015년 미국의학협회 피부과학저널(JAMA Dermatology)에 기재된 연구에 따르면 약 3만 피트 상공에서 비행하는 조종사가 1시간 동안 노출되는 UVA 양은 실내 태닝 기기를 약 20분 이용할 때와 비슷한 수준인 것으로 분석됐다.

특히 낮 시간대 창가 좌석에 앉는 승객이라면 자외선 차단에 신경 쓸 필요가 있다. 비행 전 SPF30 이상의 자외선 차단제를 바르고, 장거리 비행 시에는 필요에 따라 덧바르는 것이 도움이 된다.

장거리 비행이라면 창가보다 통로석

좁은 좌석에 장시간 앉아 있으면 다리 정맥의 혈류가 느려지면서 부종이나 통증이 나타날 수 있고, 드물게는 다리 깊은 정맥에 혈전이 생기는 심부정맥혈전증 위험이 커질 수 있다. 이른바 ‘이코노미 클래스 증후군’으로 불리는 현상이다.

6시간 이상 비행하는 장거리 노선에서는 화장실이나 기내 통로를 이용해 수시로 일어나 움직이기 쉬워 혈액순환 유지에 도움이 되는 통로석이 도움이 된다. 실제로 세계보건기구(WHO)와 항공의학 전문가들은 4~6시간 이상 비행할 경우 1~2시간마다 가볍게 걷고, 앉아 있을 때도 발목 돌리기나 종아리 스트레칭을 하는 것이 도움이 된다고 조언한다. 또한 수분을 충분히 섭취하고 몸을 압박하는 꽉 끼는 옷은 피하는 것이 좋다.

물놀이할 땐 밝은 수영복이 더 안전

수영복을 고를 때 디자인이나 체형 보정 기능을 우선 고려하는 경우가 많지만 안전 측면에서는 색상이 중요하다.

미국 수상안전 전문업체 어라이브 솔루션(Alive Solutions)이 수영장과 호수 환경에서 진행한 가시성 실험에 따르면 형광 오렌지, 형광 핑크, 형광 노랑, 형광 연두 등 밝고 선명한 색상은 수면 위는 물론 수중에서도 비교적 쉽게 식별됐다. 반면 검은색, 회색, 짙은 남색, 짙은 초록색 계열은 물의 색이나 그림자와 섞여 가시성이 크게 떨어지는 것으로 나타났다.

특히 어린이는 밝은 색상의 수영복을 입을 경우 보호자가 혼잡한 수영장이나 해변에서도 위치를 쉽게 확인할 수 있다. 응급 상황이 발생했을 때 구조대가 발견할 가능성도 커져 구조 시간을 단축하는 데 도움이 될 수 있다.

호텔 객실에서도 맨발은 피하는 게 좋다

끝으로 여행지 객실 욕실이나 공용 샤워 시설에서는 맨발을 피하는 것이 좋다.

무좀의 원인인 피부사상균은 따뜻하고 습한 환경에서 번식하기 쉬워 수영장 주변이나 공용 샤워실, 탈의실 바닥 등을 통해 전파될 수 있다. 감염자의 피부 각질에 남아 있던 균이 바닥에 떨어진 뒤 다른 사람의 피부와 접촉하면서 감염이 이뤄지는 경우도 적지 않다.

호텔 내 수영장, 사우나, 피트니스센터 샤워실은 이용객이 많고 바닥이 지속적으로 젖어 있어 진균 감염 위험이 상대적으로 높은 환경으로 꼽힌다. 때문에 객실 내에서도 비치된 슬리퍼나 개인 슬리퍼를 이용하고, 물놀이 후에는 발을 깨끗이 씻은 뒤 발가락 사이까지 충분히 건조하는 것이 좋다. 특히 발에 상처가 있거나 면역력이 약한 사람은 공용 시설에서 맨발 접촉을 최소화하는 것이 바람직하다.