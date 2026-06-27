물 많이 마시면 더 물린다? 의외로 모르는 ‘모기 상식’

여름이면 빠지지 않는 불청객이 있다. 바로 모기다. “물을 많이 마시면 모기에 더 잘 물린다”, “검은 옷은 절대 입지 말라”, “술 마시면 모기가 몰려든다” 등 모기를 둘러싼 속설도 매년 반복된다. 과연 어디까지가 사실일까. 국내외 공인기관과 전문가들의 연구를 바탕으로 대표적인 모기 상식을 팩트체크했다.

“물을 많이 마시면 모기에 더 잘 물린다?”…근거 없어

“물을 많이 마시면 모기가 좋아한다”는 주장이 한때 퍼졌지만, 이를 입증한 연구는 없다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 모기가 사람을 찾는 주요 단서로 호흡에서 나오는 이산화탄소(CO₂), 체온, 피부에서 방출되는 냄새 성분, 땀 등을 제시하고 있으며, 물 섭취량 자체는 모기를 유인하는 요인으로 분류하지 않는다. CDC는 모기 예방수칙에서도 긴 옷 착용과 기피제 사용, 고인 물 제거 등을 권고할 뿐 물 섭취와 모기의 상관관계는 언급하지 않는다.

“검은 옷을 입으면 모기가 더 잘 달려든다?”…사실

‘검은 옷을 입으면 모기에 더 잘 물린다’는 속설은 실험으로도 확인됐다. 2022년 2월 미국 워싱턴대학교 생물학과 제프리 리펠 교수 연구팀은 국제학술지 네이처에 발표한 연구에서 암컷 숲모기의 비행 궤적 130만 건 이상을 분석했다.

연구팀은 풍동(wind tunnel)과 3차원 추적 시스템을 이용해 모기에게 다양한 색상의 물체를 제시한 결과, 이산화탄소(CO₂)가 없는 상태에서는 특정 색을 거의 선호하지 않았지만, 사람의 호흡과 같은 농도의 CO₂를 공급하자 검은색과 빨간색, 주황색, 청록색 계열의 물체를 적극적으로 추적했다고 밝혔다. 연구진은 “모기는 냄새를 먼저 감지한 뒤 시각을 이용해 숙주를 찾는다”고 설명했다.

줄무늬 옷이 모기를 더 부른다?…오히려 ‘착지 방해’ 연구도

‘흰색과 검은색 줄무늬 옷이 모기를 더 끌어들인다’는 주장은 아직 학계에서 정설로 받아들여지지 않는다. 최근 일본 방송에서는 야마자키동물간호대학 나가시마 다카유키 교수가 “검은색과 흰색의 강한 대비가 검은색을 더욱 도드라지게 만들어 모기를 유인할 수 있다”는 의견을 소개했다. 다만 이는 전문가의 해석으로, 이를 직접 입증한 학술 연구는 제시되지 않았다.

2020년 일본 사사키 히토시 라쿠노가쿠엔대학 교수 연구팀은 국제학술지 ‘의학곤충학·동물학’에 발표한 연구에서 정반대 결과를 내놨다. 연구진은 2019년 8~9월 도쿄의 한 공원에서 사람에게 검은색, 흰색, 얼룩말처럼 검은색과 흰색이 반복된 줄무늬 천을 각각 씌운 뒤, 흰줄숲모기의 착지 횟수를 비교했다.

실험 결과, 검은색 천에는 모기가 가장 많이 착지했다. 반면 흰색 천의 착지 횟수는 검은색의 절반 수준으로 감소했고, 흑백 줄무늬 천에는 검은색 대비 약 3% 수준만 착지한 것으로 나타났다. 연구진은 줄무늬 표면에서는 모기가 접근은 하더라도 착지 직전 방향을 바꾸거나 망설이는 행동을 자주 보였다고 분석했다.

연구진은 “흰줄숲모기가 흑백 줄무늬를 회피하는 경향은 체체파리나 등에류 등 다른 흡혈곤충에서 관찰된 현상과 유사하다”며, 줄무늬가 곤충의 시각을 교란해 착지를 어렵게 만들 가능성이 있다고 설명했다. 다만 연구는 특정 모기 종을 대상으로 한 실험인 만큼, 모든 모기에서 동일한 결과가 나타난다고 일반화하기는 어렵다고 덧붙였다.

“술을 마시면 모기에 더 잘 물린다?”…사실

술을 마시면 모기에 더 잘 물린다는 속설도 오래전 인체 실험에서 확인됐다. 2002년 일본 도야마의과약과대학 요시카즈 시라이 연구팀은 국제학술지 미국모기방제협회 저널에 발표한 연구에서 성인 13명에게 맥주 350mL를 마시게 한 뒤, 술을 마시기 전후 모기의 착지 횟수를 비교했다.

그 결과 맥주를 마신 뒤 모기가 사람에게 착지하는 비율이 유의하게 증가했다. 반면 피부 온도나 땀 속 에탄올 농도만으로는 이러한 증가를 설명하기 어려웠다. 연구팀은 “음주는 모기의 흡혈 위험을 높일 수 있으므로 모기 매개 감염병 유행 지역에서는 주의가 필요하다”고 결론지었다.

또한 2022년 일본 가오 휴먼헬스케어연구소와 일본 이화학연구소(RIKEN) 공동 연구에서는 모기 전용 가상현실(VR) 실험을 통해 이산화탄소가 존재하면 모기가 시각적 표적을 훨씬 적극적으로 추적한다는 사실을 확인했다. 연구진은 CO₂가 모기의 후각뿐 아니라 시각 반응까지 활성화한다고 설명했다.

“땀을 많이 흘리면 모기에 잘 물린다?”…사실

사람의 체취 역시 중요한 요인이다. 2022년 미국 캘리포니아대학교 리버사이드와 켄터키대학교 연구팀은 암컷 숲모기가 사람의 피부에서 방출되는 냄새 성분을 이용해 숙주를 찾는 과정을 분석했다.

연구진은 사람의 피부와 땀에서 나오는 여러 휘발성 화합물이 모기의 접근과 착지를 유도하며, 특히 이산화탄소와 체취, 체온이 함께 존재할 때 가장 강한 유인 효과가 나타난다고 밝혔다.

“35도가 넘으면 모기도 쉰다?”…대체로 사실

폭염에는 오히려 모기가 줄어든 것처럼 느껴지는 이유도 있다.

미국 질병통제예방센터(CDC)와 여러 곤충학 연구에서는 모기가 기온이 지나치게 높으면 활동성이 떨어지고, 직사광선을 피해 그늘이나 습한 장소에서 머무는 경향이 있다고 설명한다. 대신 기온이 내려가는 해질 무렵과 새벽에 다시 활발하게 활동한다. 이러한 이유로 한여름 폭염보다 장마 직후나 25~30℃ 안팎에서 모기가 가장 활발하게 관찰되는 경우가 많다.