침 꼴깍…더위 먹을 시간이 없어요

기어코 더위가 시작되고 말았다. 벌써 이렇게 더우면 한여름에는 어쩌려고 이러나 싶을 정도다.

성질 급한 여름에 밀려난 봄이 안쓰럽지만, 그보다 더 안타까운 것은 입맛이다. 기온은 올라가고 식욕은 내려간다.

다행히 하나둘 떠오르는 음식들이 침을 고이게 만든다. 더위를 뚫고 기어이 당기는 음식들을 향해 여름 속을 걸었다.

▲감자는 여름이 제철! 강릉 옹심이



시원한 음식을 기대하셨다면 사과의 말씀을 올린다. 그럼에도 옹심이를 먼저 꺼내든 이유는 감자의 제철이 여름이기 때문이고, 감자가 잔뜩 들어간 음식으로는 옹심이만 한 게 없기 때문이다.



감자를 갈아 전분과 섞어 빚은 옹심이는 풍성한 맛과 식감을 자랑한다. 씹을수록 고소함이 올라오는데, 이때 입안에서 느껴지는 감각이 독보적이다. 쫄깃하고 서걱거리는 독특한 식감. 거기에 김치 한 조각을 곁들이면 입맛이 살아난다.



다채로운 변주가 가능하다는 점도 매력적이다. 강릉 옹심이 집들은 저마다 개성을 뽐낸다. 순옹심이만 내는 집이 있는가 하면, 칼국수 면을 섞어 끓이기도 한다.



육수는 또 어떠한가. 구수한 사골 국물, 시원한 멸칫국물, 장칼국수를 연상케 하는 칼칼한 국물이 옹심이를 화려하게 감싼다.



퓨전 메뉴도 등장했다. 감칠맛 도는 마제 옹심이, 떡 대신 옹심이를 쓴 옹심볶이, 파스타처럼 활용한 옹심이 크림스튜… 감각적인 식당들 덕분에 지금도 옹심이는 무궁무진한 변신을 시도 중이다.



▲산이 키운 것들로 차린 밥상 평창 산채정식



강릉에서 대관령을 넘어 평창으로 가보자. 청량한 숲을 닮은 건강한 밥상이 우리를 기다린다.



오대산으로 들어가는 길목에 오대산 먹거리 마을이 있다. 2018년 평창 동계올림픽을 앞두고 조성된 이곳의 대표 메뉴는 단연 산채정식이다.



오대산 자락에서 채취한 산나물을 상에 올리기에 계절의 흐름이 상차림을 정한다. 나물 이름을 들어도 금세 잊어버리지만, 자연과 사람이 함께 만들어낸 맛은 도저히 잊기 힘들다. 들기름 향이 솔솔 풍기는 나물을 따로 한 입, 고추장과 참기름으로 맛깔나게 비빈 밥 위에 올려 또 한 입. 산이 차려준 밥상을 온전히 다 먹는 충만함이다.



자연스러운 재료로 차린 밥상이라 속이 부담스럽지 않다. 그래서일까. 옆 테이블 손님은 밥 한 그릇을 추가로 시킨다. 배가 부른데도 덩달아 전이며 곁들임 메뉴를 시키게 되는 마성의 맛.



무더위에 식욕이 떨어진다고 누가 그랬나. 오대산이 키운 나물은 이렇게나 술술 들어가는데.



▲든든한 차 한 잔 정읍 쌍화차 거리



몸이 허하면 보약을 먹어줘야 하는 법. 좋은 재료로 정성스레 달인 차 한 잔이 보약이 되는 곳, 약 350ｍ 구간에 전통찻집들이 즐비한 이곳은 정읍 쌍화차 거리다. 1980년대에 하나둘 생기기 시작해 현재는 20여곳의 찻집이 영업 중이다.



한약재 냄새가 감도는 가운데, 찻집마다 걸린 ‘정읍지황’ 간판이 눈길을 끈다. 쌍화차의 핵심 재료인 지황의 국내 최대 생산지가 정읍이다.



정읍산 지황을 전통 방식으로 찌고 말려 만든 숙지황이 쌍화차의 근간이다. 여기에 추가로 당귀, 천궁 등 20여가지의 한약재와 밤, 대추, 견과류가 들어간다. 보약이 따로 없다.



정읍 쌍화차는 곱돌로 만든 찻잔에 담겨 나온다. 마지막 한 수저까지 온기를 잃지 않게 하려는 배려다. 주전부리 또한 쌍화차 거리의 특징이다. 가래떡구이와 누룽지, 과일 등 종류는 달라도 어느 집이든 곁들일 간식을 내준다. 차 한 잔 값으로 다과상 하나가 차려지는 셈이다. 쌍화차의 향과 깊이에 놀라고 그 푸짐함에 또 한 번 놀란다.



▲화르르 고기 품은 불꽃 무안 짚불구이



더없이 확실한 이열치열. 이번엔 화르르 타오르는 강렬한 불이다. 무안군 몽탄면 한적한 농촌 마을에서는 볏짚에 고기를 굽는 식당들이 있다. 시작은 사소한 우연이었다. 주민들이 고기를 구우려는데 마땅한 땔감이 없었고, 마침 눈에 들어온 게 논에 쌓아둔 볏짚이었고, 거기에 불을 붙여 구우니 짚 향이 배어 새로운 맛이 났다는 귀여운 일화가 전해진다.



짚불구이의 애피타이저는 보는 맛이다. 최고 1000도 가까이 치솟을 정도로 화력이 센 짚불에 석쇠를 올리고 고기를 구우니 순식간에 겉이 익는다. 가만히 두면 타버려서 마치 그네를 태우듯 석쇠를 끊임없이 흔들어준다. 흔들릴 때마다 기름이 빠지고 불은 더 세게 타오른다.



전문가의 손에서 완벽하게 구워진 고기는 석쇠 그대로 상에 오른다. 직접 고기를 굽고 뒤집고 자를 필요가 없다는 뜻이다. 짧고 굵게 구운 고기는 촉촉하다. 무안 갯벌에서 잡은 칠게로 담은 장은 불향과 뜻밖의 궁합을 이루고, 무안 양파로 담은 양파김치는 기름기를 말끔하게 잡아준다. 아는 맛을 모은 낯선 조합의 힘이 무섭다.



▲고소하고 달콤한 노포의 맛 목포 유달콩물과 쑥꿀레



미식의 도시 목포에서 무얼 먹든 맛이 없겠냐만, 여름이니 콩물 한 모금 들이켜볼까. 1975년에 문을 연 유달콩물은 긴 세월 동안 두 가지 색을 지켜왔다. 노란콩과 검은콩. 선택지는 두 가지다. 아, 한 가지 옵션이 더 남았다. 국수로 먹을 것이냐 혹은 콩물을 후루룩 마실 것이냐.



매장에서 먹고 간다면 단연 콩국수를 고른다. 고집스럽게 국산 콩을 사용하고 물과 소금만 넣어 만든 덕에 한 모금 마시면 목 안이 묵직해진다. 짙은 농도의 콩물이 구수하다. 노란콩이 더 가볍고 부드러운 편이라 호로록 넘기는 맛이 있다. ‘맛잘알’ 도시답게 김치 종류도 여러 개라 취향에 따라 조합하며 먹어도 좋다.



유달콩물과 가까운 곳에 또 다른 노포인 쑥꿀레가 있다. 1956년에 문을 연 이 집의 대표 메뉴는 쑥꿀레. 쑥을 넣어 둥글게 빚은 떡에 뽀얀 팥고물을 묻혀 달콤한 조청에 담가 먹는 디저트다. 놋그릇에 담긴 쑥꿀레를 하나 먹어보니 쫀득하면서도 부드럽게 씹힌다. 쑥 향이 은은하게 나고 조청이 달큼함을 더한다. 달달함과 담백함이 공존하는, 소문의 낙원 같은 맛이다.



▲산장에서 내려온 맛 순천 닭구이



한여름 보양식의 대표주자 닭고기를 특별하게 즐기고 싶다면 순천으로 향하자. 삼겹살을 구워 먹듯, 순천에서는 닭을 구워 먹는다. 산골 산장 식당에서 시작된 닭구이는 시내 곳곳으로 퍼져나가 지금은 순천 어디서든 만날 수 있는 지역 브랜드가 되었다.



토종닭 한 마리를 부위별로 손질해 소금, 간장, 마늘 위주로 가볍게 밑간을 한다. 자극적인 양념은 줄이고 닭 본연의 맛을 살리기 위함이다. 닭고기를 철망 석쇠에 올려 숯불에 굽는데, 부위마다 익는 속도가 달라 굽는 과정부터 재미있다. 얇게 저민 부위가 상대적으로 빨리 익는 편. 굽는 정도와 뒤집는 횟수에 따라 껍질의 바삭함과 살코기의 식감이 미묘하게 달라지는 점도 닭구이의 묘미다.



파삭. 잘 구워진 닭고기를 입에 넣으면 껍질이 먼저 소리를 내고 촉촉한 속살이 씹힌다. 닭 고유의 맛에 잘 익은 통마늘을 곁들이면 풍미는 깊어진다. 사이드 메뉴인 특수 부위도 맛보는 것을 추천한다. 닭목살과 닭똥집, 닭발을 숯불에 구워 맛볼 기회는 흔치 않기에.



▲여름의 근본은 역시 부산의 팥빙수와 도라야끼



이상하게 부산에 가면 팥빙수가 당긴다. 시장과 골목을 걷다 보면 옛날 기계로 얼음을 갈아 빙수를 만드는 집들이 심심치 않게 보인다. 수십년의 역사를 자랑하는 ‘할매’ 팥빙수 집들이 여전히 성업 중인 모습은 부산의 레트로한 매력을 한껏 끌어올린다. 오래된 팥 맛집이 많은 만큼 신흥 강자들도 팥에 진심이다. 우연히 들어간 아담한 가게, 앙꼬랑도 그중 하나. ‘팥빙수는 왜 모두 비슷해야 할까’라는 의문에서 출발한 집이다. 식감을 잃고 흐물거리는 팥이 아쉬웠다는 소개에서도 자신감이 느껴진다.



팥빙수는 단순한 음식이다. 얼음과 팥이 전부라 적당한 윤기와 식감을 살린 팥알이 중요하다. 앙꼬랑의 팥빙수는 그래서 만족스럽다. 너무 달지 않고 맛과 식감이 살아 있는 팥은 늘 반갑다. 부족하면 곁들여 먹으라며 추가로 팥을 내어주는 것에서도 자신감이 드러난다. 앙꼬랑의 또 다른 대표 메뉴는 통팥 도라야끼. 동그란 빵 사이에 팥소를 넣어 만든 일본식 과자로, 빵의 폭신함과 팥 잼의 달달함이 기분 좋은 뒷맛을 남긴다.

